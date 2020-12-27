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Antihristul tricefalic - DEMASCAREA SOCIETĂȚILOR SECRETE/EPISODUL: 13 (REEDITARE)
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37 views • December 27, 2020
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Mă poţi contacta pe pagina mea de facebook:
https://www.facebook.com/andrei.bucur.144734
Sau pe E-Mail la: [email protected]
___________________________________________
Cu mult drag,
---ANDREI BUCUR---
PRODUCĂTOR DE CONŢINUT
Te invit să urmăreşti şi alte videoclipuri de pe canalul MIŞCAREA KILLUMINATI Brighteon şi în caz că nu eşti abonat canalului, nu ezita să te abonezi!
https://www.brighteon.com/channels/miscareakilluminati
___________________________________________
De asemenea te poţi abona şi la următoarele canale de YouTube, care aparţin de canalul MIŞCAREA KILLUMINATI Brighteon:
YT MIȘCAREA KILLUMINATI:
https://www.youtube.com/MISCAREAKILLUMINATI
YT KILLUMINATI ROMANIA:
https://www.youtube.com/channel/UCxzCRyLu6YhNiQyq2PjZ19A
YT ANDREI BUCUR:
https://www.youtube.com/channel/UCyiZ6lsWQrU4BwOs49BcJIQ
___________________________________________
MIŞCAREA KILLUMINATI NECENZURAT pe bitchute.com:
https://www.bitchute.com/channel/GnvYxwMLIJ78/
AI CONT PE BITCHUTE? ABONEAZĂ-TE LA MIŞCAREA KILLUMINATI DE PE BITCHUTE
___________________________________________
BLOG OFICIAL MIȘCAREA KILLUMINATI:
http://www.miscareakilluminati.blogspot.com
___________________________________________
Te aştept să te înscrii pe grupul de facebook MIŞCAREA KILLUMINATI, loc unde putem face schimb de ştiri, informaţii, idei şi putem comunica între noi!
GRUP FB MIŞCAREA KILLUMINATI:
https://www.facebook.com/groups/miscareakilluminati/
___________________________________________
Mă poţi contacta pe pagina mea de facebook:
https://www.facebook.com/andrei.bucur.144734
Sau pe E-Mail la: [email protected]
___________________________________________
Cu mult drag,
---ANDREI BUCUR---
PRODUCĂTOR DE CONŢINUT
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