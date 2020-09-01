Γιαμαρέλλου στο MEGA-προστατευει καλυτερα η υγεινη των χεριων παρα το να φοραμε μασκα!!!!!!!!!!!!!!

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7 views • September 01, 2020



Ελένη Γιαμαρρέλου, 24/3/2020, Megatv.



"Λοιπόν, διάβασα μία μετανάλυση με 2.666 εργασίες!!!!! Τις παίρνουν οι στατιστικολόγοι. Ξέρετε ότι είναι πολύτιμοι αυτήν την εποχή για μας οι στατιστικολόγοι. Αμερικάνικη δουλειά από τον Lancet με την Influenza. Συγκρίνανε τι έχει πιο πολλή σημασία. Να εφαρμόζεις υγιεινή των χεριών τακτικά και σωστά ή να φοράς μάσκα;



Βρήκαν λοιπόν ότι η σημασία της υγιεινής των χεριών είναι εξαιρετικά σημαντική, ενώ αντίθετα η μάσκα ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΣΕ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ !!!!!!!!!" ΠΗΓΗ- https://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27374& ;subid=2&pubid=38562669&fbclid=IwAR2ViB-833P7t6X6oqyeokEd4pHAC0_o3DHNtQpx-8FdMQNhDH37sOf-XRwΕλένη Γιαμαρρέλου, 24/3/2020, Megatv."Λοιπόν, διάβασα μία μετανάλυση με 2.666 εργασίες!!!!! Τις παίρνουν οι στατιστικολόγοι. Ξέρετε ότι είναι πολύτιμοι αυτήν την εποχή για μας οι στατιστικολόγοι. Αμερικάνικη δουλειά από τον Lancet με την Influenza. Συγκρίνανε τι έχει πιο πολλή σημασία. Να εφαρμόζεις υγιεινή των χεριών τακτικά και σωστά ή να φοράς μάσκα;Βρήκαν λοιπόν ότι η σημασία της υγιεινής των χεριών είναι εξαιρετικά σημαντική, ενώ αντίθετα η μάσκα ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΣΕ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ !!!!!!!!!" Keywords politicssciencefood

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