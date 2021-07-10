La Imagen de la Bestia vs. La Imagen de Dios - Pr. Rafael Pérez

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Apocalipsis 14:6-7

6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,

7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. (Editado) Enlace original completo - https://youtu.be/nJeQR-Hkue0 Apocalipsis 14:6-76 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Keywords profecialey dominicalpersecucionimagen de la bestiamarca de la bestia

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