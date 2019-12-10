7RCB Vi intervjuar Simon Shack om atombombsbluffen

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01



1) Intervju av Simon Shack om hans arbete med att genomskåda atombombens existens och användning för att skrämma livet ur den stora massan.

2) Simon Shacks låt Strange

3) Target you, skrämselpropaganda från tiden då det begav sig.

4) Simon Shacks låt Simple solutions

5) Duck and cover, skrämselpropaganda från tiden då det begav sig.

6) Simon Shacks låt The Mockracy

7) Hur du skyddar dig från radioaktiv strålning och överlever en atombombsattack, propaganda från tiden då det begav sig.

8) Simon Shacks låt In the location

9) Atomic alert, propaganda om hur du överlever en atombombsattack.