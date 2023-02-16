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Ένα βίντεο όπου ο ψυχοπαθής καθηγητής πανεπιστημίου επιδεικνύει την ξεκάθαρή άποψη των αφεντικών του πως ο άνθρωπος είναι ένα ζώο προς χακάρισμα από τους ελεγκτές του.
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