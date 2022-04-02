Zo simpel!! German

Nu weet je weer waarom de schaduwoverheden de MAFIA voor ons dit lange tijd verborgenhebben gehouden.Is tijd om voor eens en altijd de cabal in de kiemte smoren en al onze gestolen ENERGIE terug te halen.Ist es an der Zeit, die Kabalen ein für alle Mal im Keim zu ersticken?und all unsere gestohlene ENERGIE zurückgewinnen.Jetzt weißt du wieder, warum der SchattenRegierungen die MAFIA für uns diese lange Zeit verborgenbehalten haben.