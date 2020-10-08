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Donald Trump : "N'ayez pas peur du Covid" VF
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19 views • October 08, 2020
Tout cela me paraît orchestré de main de maître. Et lorsque j'écoute le discours de D. Trump du 5 octobre, j'entends, outre les paroles de réconfort du chef à son peuple, j'entends la satisfaction d'un commandant qui revient victorieux d'une difficile mission. Impression confortée le lendemain par la nouvelle de la déclassification de documents majeurs pour commencer à s'occuper du cas Clinton.
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