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Silvano Trotta - Les Tests - Discovery - Recovery
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4 views • August 06, 2020
YT 6 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=tJp0ysBNtWg
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Certains s'inquiètent de résultats de tests positifs au Covid19. On verra une étude sur le sujet. On reviendra sur le travail de France Soir, sur les analyses qu'ils fournissent et on parlera avec son directeur, des études Discovery et surtout Recovery. Des révélations stupéfiantes et inquiétantes.
Sources :
https://www.cebm.net/covid-19/infectious-positive-pcr-test-result-covid-19/
https://www.varmatin.com/vie-locale/coronavirus-deux-plages-de-pampelonne-sommees-de-fermer-pour-raisons-sanitaires-551372
https://www.lalibre.be/debats/opinions/pourquoi-l-arrete-ministeriel-covid-est-illegal-5f2bec38d8ad586219049846
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8599213/Thousands-Covid-19-deaths-wiped-governments-official-toll-counting-fiasco.html
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/hydroxychloroquine-lhistoire-que-ca-ne-fonctionne-pas-est-le-plus-grand-canular-de
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Certains s'inquiètent de résultats de tests positifs au Covid19. On verra une étude sur le sujet. On reviendra sur le travail de France Soir, sur les analyses qu'ils fournissent et on parlera avec son directeur, des études Discovery et surtout Recovery. Des révélations stupéfiantes et inquiétantes.
Sources :
https://www.cebm.net/covid-19/infectious-positive-pcr-test-result-covid-19/
https://www.varmatin.com/vie-locale/coronavirus-deux-plages-de-pampelonne-sommees-de-fermer-pour-raisons-sanitaires-551372
https://www.lalibre.be/debats/opinions/pourquoi-l-arrete-ministeriel-covid-est-illegal-5f2bec38d8ad586219049846
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8599213/Thousands-Covid-19-deaths-wiped-governments-official-toll-counting-fiasco.html
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/hydroxychloroquine-lhistoire-que-ca-ne-fonctionne-pas-est-le-plus-grand-canular-de
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