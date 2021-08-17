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Самособирающиеся нанотехнологии оксида графена теперь также обнаружены в вакцине Pfizer: немецкое видео показывает самоорганизующиеся крапинки и формирование кристаллических сетей
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5724 views • August 17, 2021
В подтверждение результатов исследования вакцины Moderna под микроскопом, о котором сообщают здесь американские исследователи-медики, в Интернете появилось видео с немецкими субтитрами, демонстрирующее капли вакцины Pfizer под микроскопом, которое было размещено на нескольких каналах Telegram и Youtube 10 августа 2021 года. показывая поразительное скопление крошечных пятнышек светящихся твердых частиц, движущихся и формирующих сети друг с другом, а затем разрывающихся на сети кристаллизующихся и разветвляющихся антенно-подобных структур. Эти кристаллические образования удивительно похожи на кристаллические сети, образующиеся в слюне после вакцинации, как сообщается в отчете Словакии, в котором визуально анализируется то, что находится на мазках из носа, используемых в инвазивных тестах ПЦР, и демонстрируется эффект гидрогеля в слюне.
Предполагалось, что гидрогель находится на масках и мазках, отображаемых при микроскопии или увеличении, на мобильных нанотрубках или нитях, пропитанных оксидом графена, что, по-видимому, объясняет формирование узорчатых антенно-подобных сетей.
Информатор Pfizer Карен Кингстон сообщила, что пегилированные липиды, образующие биосферу липидной оболочки, в которой находятся частицы мРНК вакцин против COVID, содержат оксид графена. Несколько научных работ, включая эту, показывают, что оксид графена используется в генной терапии в качестве каркаса или платформы для доставки биомолекул, таких как мРНК, в клетки благодаря своей высокой электропроводности и способности проникать через клеточные мембраны.
Кристаллические сети, образующиеся в телесных жидкостях после мРНК-вакцины и в самой вакцине, как показано на этом видео вакцины Pfizer, действительно выглядят как нано-высокочастотные антенны.
Графеновые антенны существуют и изучались Манчестерским университетом, где находится Национальный институт графена и обширные исследования графена.
Было показано, что жидкие кристаллы графена спонтанно образуются в присутствии внешнего магнитного поля. Было показано, что электрические поля изменяют кристаллическую структуру графена .
Графен рассматривается как «технология, обеспечивающая 5G» такими производителями графена, как Grolltex, которые обращаются к теме «Будущее графена и 5G» :
«Технологию 5G нельзя просто масштабировать по сравнению с предыдущими технологиями для удовлетворения требований высокоскоростной связи будущего - для этого нужна эффективная технология. Введите однослойный графен. К концу 2017 года исследовательская группа из Университета Чалмерса в Швеции разработала метод сочетания гибкости графена с обнаружением терагерцового диапазона, чтобы сделать возможным подключение к Интернету вещей (IoT) с помощью технологий с высокой пропускной способностью, доступных в 5G ».
Графен успешно взаимодействует с нейронами, и нейротехнологии на основе графена были и продолжают оставаться предметом интенсивных исследований.
Однако, исследуя неистовую сеть нанокристаллов, образующих решетки и антенные фракталы в этом образце, возникают неотложные вопросы: может ли это происходить внутри вен, клеток и нейронов человеческого тела, когда частицы мРНК этих вакцин COVID? завернутые в ПЭГилированные липиды и нанослой оксида графена попадают в организм человека? И каков будет результат?
Смерть и инвалидность от вакцин ежедневно регистрируются в большом количестве в социальных сетях и в базах данных VAERS: это могут быть токсины в этих вакцинах или повреждение протеина .
Предполагалось, что гидрогель находится на масках и мазках, отображаемых при микроскопии или увеличении, на мобильных нанотрубках или нитях, пропитанных оксидом графена, что, по-видимому, объясняет формирование узорчатых антенно-подобных сетей.
Информатор Pfizer Карен Кингстон сообщила, что пегилированные липиды, образующие биосферу липидной оболочки, в которой находятся частицы мРНК вакцин против COVID, содержат оксид графена. Несколько научных работ, включая эту, показывают, что оксид графена используется в генной терапии в качестве каркаса или платформы для доставки биомолекул, таких как мРНК, в клетки благодаря своей высокой электропроводности и способности проникать через клеточные мембраны.
Кристаллические сети, образующиеся в телесных жидкостях после мРНК-вакцины и в самой вакцине, как показано на этом видео вакцины Pfizer, действительно выглядят как нано-высокочастотные антенны.
Графеновые антенны существуют и изучались Манчестерским университетом, где находится Национальный институт графена и обширные исследования графена.
Было показано, что жидкие кристаллы графена спонтанно образуются в присутствии внешнего магнитного поля. Было показано, что электрические поля изменяют кристаллическую структуру графена .
Графен рассматривается как «технология, обеспечивающая 5G» такими производителями графена, как Grolltex, которые обращаются к теме «Будущее графена и 5G» :
«Технологию 5G нельзя просто масштабировать по сравнению с предыдущими технологиями для удовлетворения требований высокоскоростной связи будущего - для этого нужна эффективная технология. Введите однослойный графен. К концу 2017 года исследовательская группа из Университета Чалмерса в Швеции разработала метод сочетания гибкости графена с обнаружением терагерцового диапазона, чтобы сделать возможным подключение к Интернету вещей (IoT) с помощью технологий с высокой пропускной способностью, доступных в 5G ».
Графен успешно взаимодействует с нейронами, и нейротехнологии на основе графена были и продолжают оставаться предметом интенсивных исследований.
Однако, исследуя неистовую сеть нанокристаллов, образующих решетки и антенные фракталы в этом образце, возникают неотложные вопросы: может ли это происходить внутри вен, клеток и нейронов человеческого тела, когда частицы мРНК этих вакцин COVID? завернутые в ПЭГилированные липиды и нанослой оксида графена попадают в организм человека? И каков будет результат?
Смерть и инвалидность от вакцин ежедневно регистрируются в большом количестве в социальных сетях и в базах данных VAERS: это могут быть токсины в этих вакцинах или повреждение протеина .
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