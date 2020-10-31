© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ENEMIES OF THE UNITED STATES CONSTITUTION - YOU BETTER BRUSH UP YOUR RESUMEs YOUR AGENCY IS GOING TO GET DOWNSIZED OR ELIMINATED
Follow
1
Download MP3
Share
Report
89 views • October 31, 2020
LISTEN TO BL RANCH THE RESTRAINT OF AMERICAN PATRIOTS IS THE ONLY THING THAT KEEPS THAT AGENCY IN EXISTENCE. WE WILL ONLY ELECT OFFICIALS THAT SHIT-CAN THESE CONSTITUTIONAL-VIOLATING PERSONNEL WORKING IN THE AGENCIES AND THE AGENCIES THAT VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION WILL BE SHIT-CANNED. THE 1938 GERMAN GUN LAWS WILL BE ELIMINATED AND THE ATF WILL BE FLUSHED. THE SECOND AMENDMENT WILL NOT BE INFRINGED .................... EVER. THE SECOND AMENDMENT ENSURES THAT THE TRAITORS IN THE U.S. GOVERNMENT WILL BE DEFEATED AND HELD ACCOUNTABLE.
WHEN TRUMP SAYS RELEASE THE DOCUMENTS - PATRIOTS EXPECT THE FUCKING DOCUMENTS RELEASED. IF THEY ARE NOT RELEASED IN A WEEK - WE EXPECT A PLATTER-FULL OF HEADS OF THE TRAITORS LIKE CHRISTOPER WRAY, GINA HASKELL, WILLIAM BARR; AND WHOEVER ELSE DID NOT COMPLY WITH THE PRESIDENTIAL ORDER.
THEN PATRIOTS HAVE HAD ENOUGH VOTING WILL NO LONGER BE AN OPTION TO REMOVE THESE TYRANNICAL AGENCIES. POLITICIANS, ESPECIALLY THE TRAITOR FUCKERS THAT ACCEPTED $ 2 BILLION TO COVER-UP AND NOT HOLD BIDEN AND OSAMA BARRACK HUSSAIN ACCOUNTABLE BY TAKING BLOOD MONEY FOR THE MURDER OF SEAL TEAM 6
- 1 TERM AND YOU ARE OUT. THE NEW ONES BETTER GET RID OF; DEFUND; AND DESTROY THESE TRAITOR AGENCIES TO THE UNITED STATES OF AMERICA. THE CONSTITUTION BETTER BE COMPLIED WITH................... OR PATRIOTS ARE COMING TO SORT OUT THE TRAITORS.
WHEN TRUMP SAYS RELEASE THE DOCUMENTS - PATRIOTS EXPECT THE FUCKING DOCUMENTS RELEASED. IF THEY ARE NOT RELEASED IN A WEEK - WE EXPECT A PLATTER-FULL OF HEADS OF THE TRAITORS LIKE CHRISTOPER WRAY, GINA HASKELL, WILLIAM BARR; AND WHOEVER ELSE DID NOT COMPLY WITH THE PRESIDENTIAL ORDER.
THEN PATRIOTS HAVE HAD ENOUGH VOTING WILL NO LONGER BE AN OPTION TO REMOVE THESE TYRANNICAL AGENCIES. POLITICIANS, ESPECIALLY THE TRAITOR FUCKERS THAT ACCEPTED $ 2 BILLION TO COVER-UP AND NOT HOLD BIDEN AND OSAMA BARRACK HUSSAIN ACCOUNTABLE BY TAKING BLOOD MONEY FOR THE MURDER OF SEAL TEAM 6
- 1 TERM AND YOU ARE OUT. THE NEW ONES BETTER GET RID OF; DEFUND; AND DESTROY THESE TRAITOR AGENCIES TO THE UNITED STATES OF AMERICA. THE CONSTITUTION BETTER BE COMPLIED WITH................... OR PATRIOTS ARE COMING TO SORT OUT THE TRAITORS.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.