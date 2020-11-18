Hold-Up Documentaire inédit COVID-19

Hold-Up le film Choc & Révélation le plus attendu sur le Covid-19 produit par Pierre Barnérias et Christophe CosséLa pandémie du Covid-19 a donné lieu à des échanges contradictoires entre médecins, spécialistes, professeurs, hommes politiques et experts, le tout orchestré et alimenté par le feu nourri des médias.Les scientifiques se sont ainsi retrouvés discrédités avec notamment l’affaire du Lancet. Le Conseil scientifique, censé piloter cette pandémie, est ouvertement accusé d’incompétence et d’arrogance, preuves à l’appui.Et nous dans tout ça ? Que penser ? Que faire avec toutes ces informations ? Qui croire ? Nous pensons qu’il y a urgence pour apporter un éclairage objectif et constructif qui mettra en lumière toutes ces révélations.----La "version définitive" contient une fin différente (lettre du président de laboratoire pharmaceutique Sanofi France qui est Olivier Bogillot au ministre de la santé Olivier Véran) et d'autres éléments troublants au milieu du documentaire "version définitive".Sources :Soutenez les sur :