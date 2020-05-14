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CORONAGATES : Ce que nous refusons #1 (SANS INTRO)
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2 views • May 14, 2020
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Lancez le mouvement #Coronagates et #VousNePasserezPas !
Vous aussi, affirmez votre souveraineté de manière consciente, responsable et non-violente. Dites aux dirigeants de ce monde ce que vous ne voulez pas, ce que vous refusez, ce que vous ne voulez plus dans ce scandale du coronagates.
Découvrez la première compilation d'une centaine de citoyens qui ont choisi de poser clairement et fermement leurs limites face à ce piétinement de leurs droits et de leurs libertés dans les domaines sanitaire, économique et social.
À votre tour, enregistrez votre vidéo et postez-la sur vos réseaux sociaux, avec les hashtags #Coronagates et #VousNePasserezPas ! Devenons les témoins de ce que l'Humanité a de plus beau, de plus grand et de plus noble.
Au mépris et à l'avidité de puissants et des médias mainstream, opposons la puissance de nos élans vitaux !
Pour télécharger cette vidéo et la republier sur vos propres pages, rendez-vous sur : https://www.dropbox.com/s/eplh9ucxjop...
Lancez le mouvement #Coronagates et #VousNePasserezPas !
Vous aussi, affirmez votre souveraineté de manière consciente, responsable et non-violente. Dites aux dirigeants de ce monde ce que vous ne voulez pas, ce que vous refusez, ce que vous ne voulez plus dans ce scandale du coronagates.
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