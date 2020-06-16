Evergreen et les dérives du progressisme

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Evergreen et les dérives du progressisme
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6 views • June 16, 2020
L'Université d'Evergreen et les dérives du progressisme dans les campus américains.
Et cf. https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/evergreen-et-les-derives-du-82232
Cette vidéo tire ses images d'archives datant de 2017, tournées par des élèves et des enseignants à l'Evergreen State Campus, dans l'État de Washington, et son éditeur y ajoute une traduction française, une analyse et des commentaires personnels.
Import YT 8 juil. 2019 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&;v=u54cAvqLRpA&feature=emb_logo
Chaîne YT Sanglier Sympa : https://www.youtube.com/channel/UCf13TiaxoSylYLD-8J1aOgg
Commentaire de "Sanglier Sympa" sur le lien d'origine sur YT :
J'ai pris les passages d'interview sur ces vidéos:
- https://www.youtube.com/watch?v=FH2WeWgcSMk
- https://www.youtube.com/watch?v=xq4Y87idawk
Et sur cette chaîne :
https://www.youtube.com/channel/UCm13xHVNFVwzHzK3QHSaZ3Q
Musiques:
- Rossini - La Gazza Ladra (The Thieving Magpie): Overture
- Vivaldi: Concerto Grosso In F, Op.3/7, RV 567 - 1. Andante
- Shostakovich - Piano Concerto N°2
Et cf. https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/evergreen-et-les-derives-du-82232
Cette vidéo tire ses images d'archives datant de 2017, tournées par des élèves et des enseignants à l'Evergreen State Campus, dans l'État de Washington, et son éditeur y ajoute une traduction française, une analyse et des commentaires personnels.
Import YT 8 juil. 2019 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&;v=u54cAvqLRpA&feature=emb_logo
Chaîne YT Sanglier Sympa : https://www.youtube.com/channel/UCf13TiaxoSylYLD-8J1aOgg
Commentaire de "Sanglier Sympa" sur le lien d'origine sur YT :
J'ai pris les passages d'interview sur ces vidéos:
- https://www.youtube.com/watch?v=FH2WeWgcSMk
- https://www.youtube.com/watch?v=xq4Y87idawk
Et sur cette chaîne :
https://www.youtube.com/channel/UCm13xHVNFVwzHzK3QHSaZ3Q
Musiques:
- Rossini - La Gazza Ladra (The Thieving Magpie): Overture
- Vivaldi: Concerto Grosso In F, Op.3/7, RV 567 - 1. Andante
- Shostakovich - Piano Concerto N°2
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