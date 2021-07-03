Για τη μερική κατάρρευση του κτιρίου στο Μαϊάμι

vasoula2908 848 followers Follow 6 Share Add to... Share Report

573 views • July 03, 2021



και πέραν της "τιμωριας" που είπα ότι ηταν για τον κυβερνήτη

της Φλόριδας δεν αποκλείεται να ήταν και μια προειδοποιηση σ'αυτον.



Αρθρο για την κατάργηση των μέτρων κόβιντ στη Φλόριδα

https://www.rt.com/usa/522807-florida-bans-vaccine-passports/



Αρθρο για την πλήρη κατεδάφιση του κτιρίου

και για τους νεκρούς



το βίντεο του Stew Peters από όπου άντλησα τις πληροφορίες που σας ειπα

https://www.bitchute.com/video/gPhxralKf5p1/



Βίντεο που είχα κάνει για τα κατευθυνόμενα

ενεργειακά όπλα DEW τα οποία θεωρώ πως χρησιμοποιήθηκαν

(απο δορυφόρο) και για την πτώση των διδύμων,

και (από αέρος) για την τραγική πυριαγιά στο δικό μας ΜΑΤΙ

το 2018--μετά το ΜΑΤΙ ειχα ανεβάσει το συγκεκριμένο βιντεο

δείτε το εδω Πέραν των πληροφοριών που έδωσα για αυτή τη μερική κατάρρευσηκαι πέραν της "τιμωριας" που είπα ότι ηταν για τον κυβερνήτητης Φλόριδας δεν αποκλείεται να ήταν και μια προειδοποιηση σ'αυτον.Αρθρο για την κατάργηση των μέτρων κόβιντ στη ΦλόριδαΑρθρο για την πλήρη κατεδάφιση του κτιρίουκαι για τους νεκρούς https://edition.cnn.com/2021/07/02/us/miami-dade-building-collapse-friday/index.html το βίντεο του Stew Peters από όπου άντλησα τις πληροφορίες που σας ειπαΒίντεο που είχα κάνει για τα κατευθυνόμεναενεργειακά όπλα DEW τα οποία θεωρώ πως χρησιμοποιήθηκαν(απο δορυφόρο) και για την πτώση των διδύμων,και (από αέρος) για την τραγική πυριαγιά στο δικό μας ΜΑΤΙτο 2018--μετά το ΜΑΤΙ ειχα ανεβάσει το συγκεκριμένο βιντεοδείτε το εδω https://www.youtube.com/watch?v=wm3mfkJxdmE& ;t=197s Keywords collapsemiamicondo

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