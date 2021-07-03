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Για τη μερική κατάρρευση του κτιρίου στο Μαϊάμι
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573 views • July 03, 2021
Πέραν των πληροφοριών που έδωσα για αυτή τη μερική κατάρρευση
και πέραν της "τιμωριας" που είπα ότι ηταν για τον κυβερνήτη
της Φλόριδας δεν αποκλείεται να ήταν και μια προειδοποιηση σ'αυτον.
Αρθρο για την κατάργηση των μέτρων κόβιντ στη Φλόριδα
https://www.rt.com/usa/522807-florida-bans-vaccine-passports/
Αρθρο για την πλήρη κατεδάφιση του κτιρίου
και για τους νεκρούς https://edition.cnn.com/2021/07/02/us/miami-dade-building-collapse-friday/index.html
το βίντεο του Stew Peters από όπου άντλησα τις πληροφορίες που σας ειπα
https://www.bitchute.com/video/gPhxralKf5p1/
Βίντεο που είχα κάνει για τα κατευθυνόμενα
ενεργειακά όπλα DEW τα οποία θεωρώ πως χρησιμοποιήθηκαν
(απο δορυφόρο) και για την πτώση των διδύμων,
και (από αέρος) για την τραγική πυριαγιά στο δικό μας ΜΑΤΙ
το 2018--μετά το ΜΑΤΙ ειχα ανεβάσει το συγκεκριμένο βιντεο
δείτε το εδω https://www.youtube.com/watch?v=wm3mfkJxdmE&;t=197s
και πέραν της "τιμωριας" που είπα ότι ηταν για τον κυβερνήτη
της Φλόριδας δεν αποκλείεται να ήταν και μια προειδοποιηση σ'αυτον.
Αρθρο για την κατάργηση των μέτρων κόβιντ στη Φλόριδα
https://www.rt.com/usa/522807-florida-bans-vaccine-passports/
Αρθρο για την πλήρη κατεδάφιση του κτιρίου
και για τους νεκρούς https://edition.cnn.com/2021/07/02/us/miami-dade-building-collapse-friday/index.html
το βίντεο του Stew Peters από όπου άντλησα τις πληροφορίες που σας ειπα
https://www.bitchute.com/video/gPhxralKf5p1/
Βίντεο που είχα κάνει για τα κατευθυνόμενα
ενεργειακά όπλα DEW τα οποία θεωρώ πως χρησιμοποιήθηκαν
(απο δορυφόρο) και για την πτώση των διδύμων,
και (από αέρος) για την τραγική πυριαγιά στο δικό μας ΜΑΤΙ
το 2018--μετά το ΜΑΤΙ ειχα ανεβάσει το συγκεκριμένο βιντεο
δείτε το εδω https://www.youtube.com/watch?v=wm3mfkJxdmE&;t=197s
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