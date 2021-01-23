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All Hell Can't Stop Us - Episode 092 - with Seth Stephens
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420 views • January 23, 2021
This is a Creative Commons podcast CC BY 3.0
It isn't just available on NSA/Alphabet Youtube, see Subscriberstar for full list
https://www.subscribestar.com/posts/255400
Guests: Seth Stephens https://www.facebook.com/seth.stephens.5454
Intro song: Toka Collective - Nothing will hold us back
Goodbye song: na
Contact : ricochet:mszisnaf7vqqphrd
[email protected]
songs/rants: na
donate to support this series:
villages: https://villages.io/profiles/themusicgod1
subscriberstar: https://www.subscribestar.com/jeff-cliff
BTC: 19aJTRZtbZ8tfmXBzuWutJFYUwpGHaLeWH
corrections: woodrow wilson was 1913 to 1921 not 1912 to 1922
recommended reading:
George Orwell, 1984 http://gutenberg.net.au/ebooks01/0100021.txt
Lawrence Lessig, Free Culture http://www.authorama.com/free-culture-4.html
Adolph Hitler, mein kempf http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200601.txt
previous:
brain damage, may 5 1989 https://www.2600.com/braindamage/audiofiles/1989/brain_damage__19890527-128.mp3
the What the Hell?!?! October 29, 2000 https://www.youtube.com/watch?v=H8CpPTWpJu4 https://youtu.be/H8CpPTWpJu4?t=2583
uregina120 110https://www.youtube.com/watch?v=4m8lG9Bp2AY&;list=PL0KBVEO7tItfL6wmsngECFbweUsaPmhIE&index=110
episode 001 https://www.youtube.com/watch?v=S532hQsddHU&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=1
episode 002 https://www.youtube.com/watch?v=jo-XS-KAxeA&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=2
episode 012 https://www.youtube.com/watch?v=iGRjZ2uANnw&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=12
episode 018 https://www.youtube.com/watch?v=p1hPkO1Sq5k&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=18
episode 028 https://mega.nz/#!I0YQHIBA!ma_OaRh6rJRRgPZYZv94QIobISCRSq0GrBG9J1hetig
episode 044 https://www.youtube.com/watch?v=2otlAPbUdEo&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=44
episode 045 https://www.youtube.com/watch?v=0SejwxEbUwk&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=45
episode 048 https://www.youtube.com/watch?v=WMIe_csKZkY&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=48
episode 049 https://www.bitchute.com/video/84peJVVyc9C6/
episode 063 https://www.youtube.com/watch?v=NGJzeCOhVVA&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=61
episode 065 https://www.youtube.com/watch?v=uROpyjnwgAk&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=63
episode 072 https://www.youtube.com/watch?v=ywR-ngDBYxw&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=70
episode 076 https://www.youtube.com/watch?v=rC-OeSs1wAw&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=74
episode 083 https://www.youtube.com/watch?v=_5HWkAEnfk4&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=81
episode 085 https://www.youtube.com/watch?v=JAiayAWYBi0&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=83
episode 086 https://www.youtube.com/watch?v=LCDd52gFue8&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=84
episode 087 https://www.youtube.com/watch?v=-3Uwc5iPWrU&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=85
episode 088 https://www.youtube.com/watch?v=KsEm4jlyyz4&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=86
episode 089 https://www.youtube.com/watch?v=b7U4YXWZy84&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=87
episode 091 https://www.youtube.com/watch?v=K7IKxwazMZI&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=89
links:
rant https://mega.nz/folder/444RQAyJ#gW_LZJxjJM4ZKqR18l0Qkg
changing yourself http://qhtn4w2q36dojls2.onion/googleplus/20180611%20-%20Solving%20by%20Self%20Substitution_Today%20two.html
media http://qhtn4w2q36dojls2.onion/audio
https://mega.nz/folder/o1og0bKK#PJ2ghnddaSCz-4QXbqn_Rg
https://mega.nz/folder/x9QjFYKC#GXtaxOKo11958XvDnMmViA
who we are http://qhtn4w2q36dojls2.onion/googleplus/20150512%20-%20Finished_%20Elizabeth%20%c2%a0May%20-%20Who%20We%20Are._.html
how to treat others http://qhtn4w2q36dojls2.onion/googleplus/20170612%20-%20Social%20Processing%20Units_When%20the%20first.html
pirate http://www.rantmedia.ca/piratepartyradio/
banned on cbc https://arstechnica.com/information-technology/2010/10/cbc-radio-fans-crabby-over-creative-commons-snub/
https://www.michaelgeist.ca/2010/10/cbc-cc-ban/
https://www.techdirt.com/articles/20101008/14251511343/cbc-stops-using-creative-commons-music-over-concerns-about-commercial-vs-non-commercial-use.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/Cui_bono
https://www.visionofearth.org/media/books/media-speeds-negative-effect-on-politics/
https://www.youtube.com/watch?t=9516&;v=EuwmWnphqII&feature=youtu.be
https://thefederalist.com/2020/12/18/recent-leaks-expose-communist-chinas-extensive-infiltration-of-the-west/
wogs http://www.rantmedia.ca/newsreal/
2 http://rantmedia.ca/patrolling/
https://www.imdb.com/title/tt2584384/
awake with JP
https://noagendasocial.com/@PaterSnape/105374497131188397
https://www.youtube.com/user/AwakenWithJP
2 gryphon http://ranting-gryphon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GFjjAcb9omw
It isn't just available on NSA/Alphabet Youtube, see Subscriberstar for full list
https://www.subscribestar.com/posts/255400
Guests: Seth Stephens https://www.facebook.com/seth.stephens.5454
Intro song: Toka Collective - Nothing will hold us back
Goodbye song: na
Contact : ricochet:mszisnaf7vqqphrd
[email protected]
songs/rants: na
donate to support this series:
villages: https://villages.io/profiles/themusicgod1
subscriberstar: https://www.subscribestar.com/jeff-cliff
BTC: 19aJTRZtbZ8tfmXBzuWutJFYUwpGHaLeWH
corrections: woodrow wilson was 1913 to 1921 not 1912 to 1922
recommended reading:
George Orwell, 1984 http://gutenberg.net.au/ebooks01/0100021.txt
Lawrence Lessig, Free Culture http://www.authorama.com/free-culture-4.html
Adolph Hitler, mein kempf http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200601.txt
previous:
brain damage, may 5 1989 https://www.2600.com/braindamage/audiofiles/1989/brain_damage__19890527-128.mp3
the What the Hell?!?! October 29, 2000 https://www.youtube.com/watch?v=H8CpPTWpJu4 https://youtu.be/H8CpPTWpJu4?t=2583
uregina120 110https://www.youtube.com/watch?v=4m8lG9Bp2AY&;list=PL0KBVEO7tItfL6wmsngECFbweUsaPmhIE&index=110
episode 001 https://www.youtube.com/watch?v=S532hQsddHU&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=1
episode 002 https://www.youtube.com/watch?v=jo-XS-KAxeA&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=2
episode 012 https://www.youtube.com/watch?v=iGRjZ2uANnw&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=12
episode 018 https://www.youtube.com/watch?v=p1hPkO1Sq5k&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=18
episode 028 https://mega.nz/#!I0YQHIBA!ma_OaRh6rJRRgPZYZv94QIobISCRSq0GrBG9J1hetig
episode 044 https://www.youtube.com/watch?v=2otlAPbUdEo&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=44
episode 045 https://www.youtube.com/watch?v=0SejwxEbUwk&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=45
episode 048 https://www.youtube.com/watch?v=WMIe_csKZkY&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=48
episode 049 https://www.bitchute.com/video/84peJVVyc9C6/
episode 063 https://www.youtube.com/watch?v=NGJzeCOhVVA&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=61
episode 065 https://www.youtube.com/watch?v=uROpyjnwgAk&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=63
episode 072 https://www.youtube.com/watch?v=ywR-ngDBYxw&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=70
episode 076 https://www.youtube.com/watch?v=rC-OeSs1wAw&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=74
episode 083 https://www.youtube.com/watch?v=_5HWkAEnfk4&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=81
episode 085 https://www.youtube.com/watch?v=JAiayAWYBi0&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=83
episode 086 https://www.youtube.com/watch?v=LCDd52gFue8&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=84
episode 087 https://www.youtube.com/watch?v=-3Uwc5iPWrU&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=85
episode 088 https://www.youtube.com/watch?v=KsEm4jlyyz4&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=86
episode 089 https://www.youtube.com/watch?v=b7U4YXWZy84&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=87
episode 091 https://www.youtube.com/watch?v=K7IKxwazMZI&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=89
links:
rant https://mega.nz/folder/444RQAyJ#gW_LZJxjJM4ZKqR18l0Qkg
changing yourself http://qhtn4w2q36dojls2.onion/googleplus/20180611%20-%20Solving%20by%20Self%20Substitution_Today%20two.html
media http://qhtn4w2q36dojls2.onion/audio
https://mega.nz/folder/o1og0bKK#PJ2ghnddaSCz-4QXbqn_Rg
https://mega.nz/folder/x9QjFYKC#GXtaxOKo11958XvDnMmViA
who we are http://qhtn4w2q36dojls2.onion/googleplus/20150512%20-%20Finished_%20Elizabeth%20%c2%a0May%20-%20Who%20We%20Are._.html
how to treat others http://qhtn4w2q36dojls2.onion/googleplus/20170612%20-%20Social%20Processing%20Units_When%20the%20first.html
pirate http://www.rantmedia.ca/piratepartyradio/
banned on cbc https://arstechnica.com/information-technology/2010/10/cbc-radio-fans-crabby-over-creative-commons-snub/
https://www.michaelgeist.ca/2010/10/cbc-cc-ban/
https://www.techdirt.com/articles/20101008/14251511343/cbc-stops-using-creative-commons-music-over-concerns-about-commercial-vs-non-commercial-use.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/Cui_bono
https://www.visionofearth.org/media/books/media-speeds-negative-effect-on-politics/
https://www.youtube.com/watch?t=9516&;v=EuwmWnphqII&feature=youtu.be
https://thefederalist.com/2020/12/18/recent-leaks-expose-communist-chinas-extensive-infiltration-of-the-west/
wogs http://www.rantmedia.ca/newsreal/
2 http://rantmedia.ca/patrolling/
https://www.imdb.com/title/tt2584384/
awake with JP
https://noagendasocial.com/@PaterSnape/105374497131188397
https://www.youtube.com/user/AwakenWithJP
2 gryphon http://ranting-gryphon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GFjjAcb9omw
Keywords
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