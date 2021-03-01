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01.03.2021. Волонтеры стукачи, или новые правила нового порядка (Выпуск № 191часть II).
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7734 views • February 26, 2021
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Содержание:
03:53 Новый вид волонтёров, выращенный в РФ. https://www.youtube.com/watch?v=NzS6heY-KtM&;feature=share&fbclid=IwAR2iCOoFqY8sG8dd_bm1pmd3NA5IMtkjiPrLyjx_hZt6ri61FEZDUqRMkjw.
11:49 ЗАЩИТА ОТ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ... Смотрим и проверяем. https://t.me/moskva3rim/1733.
13:23 Демонстрации против ограничений и обязательной вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=7qdQ642DJDE&;feature=youtu.be.
15:25 Access Denied. https://www.youtube.com/watch?v=w6mUiOkqGa0&;feature=youtu.be.
17:35 Помрачение человечества, граничащее с сумасшествием. https://www.youtube.com/watch?v=A8M02Rop2Zk&;feature=emb_title.
19:36 Излучение от вышек и рамок ЗАШКАЛИВАЕТ! https://www.youtube.com/watch?v=m1E0jeg9w6U&;feature=youtu.be.
27:15 Против платформы Сберкласса выступили активисты организации «Родительский отпор Югры». https://zen.yandex.ru/media/obucheniepro/protiv-platformy-sberklassa-vystupili-aktivisty-organizacii-roditelskii-otpor-iugry-602e3e62ffa2d86ae4336da7?utm_source=serp.
28:20 Без названия. https://www.youtube.com/watch?v=569U8M9dLCI&;feature=youtu.be.
32:25 Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян. https://ria.ru/20210222/zhirinovskiy-1598522770.html.
34:29 В Швеции издали гендерно и расово разнообразную Библию для детей. https://yandex.ru/turbo/swedinfo.ru/s/novosti-stokgolma/3418-v-shvetsii-izdali-genderno-i-rasovo-raznoobraznuyu-bibliyu-dlya-detej.
35:37 Немецкий политик поздоровался с людьми более чем 40 полов. https://www.youtube.com/watch?v=b8sWBVNgeW0&;feature=youtu.be.
41:33 Страшное пророческое видение преподобного Антония Великого. Экуменизм в церкви. https://www.youtube.com/watch?v=kjdAqAYhZmA.
48:44 ООН готовит чёрный список противников ЛГБТ и абортов, Варфоломей не против, что Папа Римский - №1. https://www.youtube.com/watch?v=llUlYVcPxyA&;feature=youtu.be.
01:01:03 Православные миряне потребовали от руководства РПЦ дать ответ по ряду актуальных вопросов. https://yandex.ru/turbo/nakanune.ru/s/news/2020/11/16/22588335/.
01:05:33 ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА. ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ТКАЧЕВ И ПРОТОИЕРЕЙ ОЛЕГ СТЕНЯЕВ. https://www.youtube.com/watch?v=s9_K-pn-VMA&;t=148s.
01:16:40 "Чтобы болезнь Оставила тебя!" Старец Серафим Саровский/ Советы Батюшки духовным чадам. https://www.youtube.com/watch?v=tOnuKR2HYUo&;feature=youtu.be.
01:27:43 прот. Олег Стеняев 9 марта 2018. https://www.youtube.com/watch?v=Ob8OuueqMKc.
01:36:50 Канал Плюшевый Медведь был удалён. https://www.youtube.com/watch?v=QybA2kVMkwc&;feature=youtu.be.
Сегодня мы узнаем, что для слежки за населением не только используются камеры в различных местах, а также используют так называемых волонтеров. Также узнаем, как защитить себя от камер распознания лиц. Увидим, что излучение от вышек и рамок зашкаливает по всему городу; увидим на наглядном примере, что находится в капсулах лекарств; как переписывается Библия, чтобы угодить мировому правительству. Посмотрим на то, как проводят службу православные с представителями других конфессий, объясним почему это нельзя делать. Послушаем наставления старца Серафима Саровского про болезни.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:53 Новый вид волонтёров, выращенный в РФ. https://www.youtube.com/watch?v=NzS6heY-KtM&;feature=share&fbclid=IwAR2iCOoFqY8sG8dd_bm1pmd3NA5IMtkjiPrLyjx_hZt6ri61FEZDUqRMkjw.
11:49 ЗАЩИТА ОТ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ... Смотрим и проверяем. https://t.me/moskva3rim/1733.
13:23 Демонстрации против ограничений и обязательной вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=7qdQ642DJDE&;feature=youtu.be.
15:25 Access Denied. https://www.youtube.com/watch?v=w6mUiOkqGa0&;feature=youtu.be.
17:35 Помрачение человечества, граничащее с сумасшествием. https://www.youtube.com/watch?v=A8M02Rop2Zk&;feature=emb_title.
19:36 Излучение от вышек и рамок ЗАШКАЛИВАЕТ! https://www.youtube.com/watch?v=m1E0jeg9w6U&;feature=youtu.be.
27:15 Против платформы Сберкласса выступили активисты организации «Родительский отпор Югры». https://zen.yandex.ru/media/obucheniepro/protiv-platformy-sberklassa-vystupili-aktivisty-organizacii-roditelskii-otpor-iugry-602e3e62ffa2d86ae4336da7?utm_source=serp.
28:20 Без названия. https://www.youtube.com/watch?v=569U8M9dLCI&;feature=youtu.be.
32:25 Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян. https://ria.ru/20210222/zhirinovskiy-1598522770.html.
34:29 В Швеции издали гендерно и расово разнообразную Библию для детей. https://yandex.ru/turbo/swedinfo.ru/s/novosti-stokgolma/3418-v-shvetsii-izdali-genderno-i-rasovo-raznoobraznuyu-bibliyu-dlya-detej.
35:37 Немецкий политик поздоровался с людьми более чем 40 полов. https://www.youtube.com/watch?v=b8sWBVNgeW0&;feature=youtu.be.
41:33 Страшное пророческое видение преподобного Антония Великого. Экуменизм в церкви. https://www.youtube.com/watch?v=kjdAqAYhZmA.
48:44 ООН готовит чёрный список противников ЛГБТ и абортов, Варфоломей не против, что Папа Римский - №1. https://www.youtube.com/watch?v=llUlYVcPxyA&;feature=youtu.be.
01:01:03 Православные миряне потребовали от руководства РПЦ дать ответ по ряду актуальных вопросов. https://yandex.ru/turbo/nakanune.ru/s/news/2020/11/16/22588335/.
01:05:33 ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА. ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ТКАЧЕВ И ПРОТОИЕРЕЙ ОЛЕГ СТЕНЯЕВ. https://www.youtube.com/watch?v=s9_K-pn-VMA&;t=148s.
01:16:40 "Чтобы болезнь Оставила тебя!" Старец Серафим Саровский/ Советы Батюшки духовным чадам. https://www.youtube.com/watch?v=tOnuKR2HYUo&;feature=youtu.be.
01:27:43 прот. Олег Стеняев 9 марта 2018. https://www.youtube.com/watch?v=Ob8OuueqMKc.
01:36:50 Канал Плюшевый Медведь был удалён. https://www.youtube.com/watch?v=QybA2kVMkwc&;feature=youtu.be.
Сегодня мы узнаем, что для слежки за населением не только используются камеры в различных местах, а также используют так называемых волонтеров. Также узнаем, как защитить себя от камер распознания лиц. Увидим, что излучение от вышек и рамок зашкаливает по всему городу; увидим на наглядном примере, что находится в капсулах лекарств; как переписывается Библия, чтобы угодить мировому правительству. Посмотрим на то, как проводят службу православные с представителями других конфессий, объясним почему это нельзя делать. Послушаем наставления старца Серафима Саровского про болезни.
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