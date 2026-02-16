BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Antartide, ultime notizie 16 Febbraio 2026
Dino Tinelli
Dino Tinelli
282 followers
0
19 views • 1 day ago

Link Telegram104 plus https://t.me/canal104

Link Telegram 104 food https://t.me/+cGkppdrRb1MxYzVk

Libri Dino Tinelli:

Il Secolare Nuovo Ordine del Male https://amzn.eu/d/4w4TXrG

Il Risveglio https://amzn.eu/d/iaCvLP8

Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana

https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1

Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html

1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.

Keywords
antartidesole 24 orefake sole di mezzanotte
Recent News
Ron Paul&#8217;s Warning: The End of the Corrupt Political Order is Near

Ron Paul’s Warning: The End of the Corrupt Political Order is Near

Garrison Vance
Echoes of Heaven: The prophetic battle plan for surviving the end times

Echoes of Heaven: The prophetic battle plan for surviving the end times

Belle Carter
Trump moves to enforce nationwide voter ID requirements ahead of midterms

Trump moves to enforce nationwide voter ID requirements ahead of midterms

Kevin Hughes
Emails show former Israeli Prime Minister Ehud Barak regularly stayed in Jeffrey Epstein&#8217;s New York apartment

Emails show former Israeli Prime Minister Ehud Barak regularly stayed in Jeffrey Epstein’s New York apartment

Laura Harris
Trump orders Pentagon to boost coal power purchases

Trump orders Pentagon to boost coal power purchases

Laura Harris
Bessent warns of &#8220;big loss&#8221; if Supreme Court strips Trump administration of tariff powers

Bessent warns of “big loss” if Supreme Court strips Trump administration of tariff powers

Kevin Hughes
