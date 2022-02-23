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Управление человеком через электронный чип
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436 views • February 23, 2022
Управление человеком через электронный чип.
Принявшие печать Антихриста (мРНК-вакцину) становятся марионетками дьявола: «Сначала они будут помогать людям и близким продуктами, а потом они будут становиться всё хуже и хуже и злобней и когда поймут что попали в сети лукавого, так озлобятся, что начнут помогать вылавливать и тех, кто ещё не принял, за какую ниточку дьявол потянет, то они и будут делать» (из пророчеств).
Сейчас если человеку напрямую предложат «УМРИ, или выгоним с роботы», — то он естественно сделает правильный выбор. Потому что зачем ему такая работа?.. Но если скажут завуалировано: «Вакцинируйтесь, или увольнение», то не знающие точно что на самом деле представляет такой «укол» (хоть и замедленное, но гарантированное ужаснейшее убийство души и тела), — такие соглашаются. При этом даже не пытаясь по-настоящему разобраться, чем подобная инъекция грозит … А ведь если бы по-настоящему знали всю степень заложенной тёмными гибельности вводимых ядов, то ни за чтобы бы не укололись! Но, видимо, такие «вакцинировавшиеся» летальным составом заслужили уничтожения из-за проявленной бездуховности, падения на животный потребительский и демонический уровень, поэтому у них возможность понимания заблокирована. А тёмные просто занимаются ликвидацией таких, имея на это санкцию, чтобы утилизировать сделавших подобный выбор.
Жалкой будет участь всех тех, кто теперь, во времена принуждаемых уничтожающих тело и душу «укусов» демоническими ГМО-ядами, «меткой зверя», — так и останется без Помощи и Защиты Великой МАТЕРИ ЛЮБВИ, Троицы! Такие уничтожаемые, со своей патриархальной и прочей «правотой», из-за которой отрицали Явление Спасительницы, так и уйдут навеки веков в безсветные миры демонических страдалищ, куда их увлекут тёмные. И окажутся виноваты в этом только сами. Потому что другие выберут Жизнь, хотя находились в таких же условиях тотальной клеветы на Матерь Света, религиозных изкажений Истины и отрицания большинством безверных.
«…Тот, кто осознанно принимает Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС в сердце, — Защищён на все сто процентов. Ибо, с помощью такой проверки душ осуществляется Вселенский отбор» (Виктория ПреобРАженская).
«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая Провидническая!
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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Принявшие печать Антихриста (мРНК-вакцину) становятся марионетками дьявола: «Сначала они будут помогать людям и близким продуктами, а потом они будут становиться всё хуже и хуже и злобней и когда поймут что попали в сети лукавого, так озлобятся, что начнут помогать вылавливать и тех, кто ещё не принял, за какую ниточку дьявол потянет, то они и будут делать» (из пророчеств).
Сейчас если человеку напрямую предложат «УМРИ, или выгоним с роботы», — то он естественно сделает правильный выбор. Потому что зачем ему такая работа?.. Но если скажут завуалировано: «Вакцинируйтесь, или увольнение», то не знающие точно что на самом деле представляет такой «укол» (хоть и замедленное, но гарантированное ужаснейшее убийство души и тела), — такие соглашаются. При этом даже не пытаясь по-настоящему разобраться, чем подобная инъекция грозит … А ведь если бы по-настоящему знали всю степень заложенной тёмными гибельности вводимых ядов, то ни за чтобы бы не укололись! Но, видимо, такие «вакцинировавшиеся» летальным составом заслужили уничтожения из-за проявленной бездуховности, падения на животный потребительский и демонический уровень, поэтому у них возможность понимания заблокирована. А тёмные просто занимаются ликвидацией таких, имея на это санкцию, чтобы утилизировать сделавших подобный выбор.
Жалкой будет участь всех тех, кто теперь, во времена принуждаемых уничтожающих тело и душу «укусов» демоническими ГМО-ядами, «меткой зверя», — так и останется без Помощи и Защиты Великой МАТЕРИ ЛЮБВИ, Троицы! Такие уничтожаемые, со своей патриархальной и прочей «правотой», из-за которой отрицали Явление Спасительницы, так и уйдут навеки веков в безсветные миры демонических страдалищ, куда их увлекут тёмные. И окажутся виноваты в этом только сами. Потому что другие выберут Жизнь, хотя находились в таких же условиях тотальной клеветы на Матерь Света, религиозных изкажений Истины и отрицания большинством безверных.
«…Тот, кто осознанно принимает Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС в сердце, — Защищён на все сто процентов. Ибо, с помощью такой проверки душ осуществляется Вселенский отбор» (Виктория ПреобРАженская).
«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая Провидническая!
__________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_________________________
Архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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