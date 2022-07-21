Le mythe de la contamination épidémique - Décoder l'éco / Kairos - #5

2 juillet 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=xq2h2onD7tk&list=PLi310-IgiNvks0p-8wPDtV9BDhk2xRQxq&index=5

Playlist complète des 6 vidéos (entre autre) : Fabrique de la panique, braquage des comptes publics - Décoder l'éco + Kairoshttps://www.brighteon.com/watch/30fa6fe3-a942-4f46-bf19-a14397b72ba4?index=1





Cette vidéo est le cinquième épisode de la série réalisée avec le média Kairos.

Dans le premier épisode, nous avons vu qu'il n'y a eu aucune hécatombe nulle part en Europe, ni en 2020, ni en 2021.

Dans le deuxième épisode nous avons vu qu'il n'y a pas eu la saturation hospitalière annoncée.

Dans le troisième épisode nous avons vu qu'il n'y a pas non plus eu un "déferlement" de malades. Il y a eu bien moins de malades comptabilisés que pendant les épisodes dit "grippaux" du passé. Nous vivons une épidémie de "cas" entretenue par les fameux "tests" qui n'ont pas de rapport avec la moindre maladie.

Dans le quatrième épisode nous avons vu le moteur même de la fraude : l'utilisation de codes spécifiques par les hôpitaux de façon à produire les "bonnes" statistiques.

Dans ce cinquième épisode nous découvrons le socle de l'idéologie sanitaire actuelle qui ne repose sur aucune expérience et est contredite par les statistiques : la contamination.





Fabrique de la panique, braquage des comptes publics - Décoder l'éco + Kairos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi310-IgiNvks0p-8wPDtV9BDhk2xRQxq

Chaine Décoder l'éco : https://www.youtube.com/c/D%C3%A9coderl%C3%A9co





Et cf. Les 2 documentaires de Bernard Crutzen :





La loi, la liberté

https://www.brighteon.com/2a19d750-4194-40d1-90a6-80366614ad49





Ceci n'est pas un complot

https://www.brighteon.com/97ce1b08-e94d-4151-8281-9514ebeda9e3