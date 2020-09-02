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Κορωνο-εγκλεισμός. Υπάρχει κίνδυνος;
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4371 views • September 02, 2020
Όταν μια πολιτεία λαμβάνει ένα μέτρο προστασίας για κάποιον κίνδυνο και υπάρχουν θύματα-χάνουμε ανθρώπινες ζωές, εξαιτίας του μέτρου τότε εγείρονται πολλά ερωτηματικά.
Όταν τα θύματα αυτά ξεπερνούν τα θύματα που θα είχαμε δίχως την λήψη μέτρων, τότε αρχίζουμε να μιλούμε για ανευθυνότητα... ή για πολλούς... υπάρχει έγκλημα!
Με το τρίτο μέρος της σειράς «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό», προσπαθούμε να κάνουμε μια αποτίμηση του Κορωνο-εγκλεισμού και ίσως να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου προς τους υπευθύνους, για τις προθέσεις τους περί μάσκας. Μπορείτε να το δείτε και να το διαδώσετε!
Από την ομάδα: «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό» (Για περισσότερα κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας)
Όταν τα θύματα αυτά ξεπερνούν τα θύματα που θα είχαμε δίχως την λήψη μέτρων, τότε αρχίζουμε να μιλούμε για ανευθυνότητα... ή για πολλούς... υπάρχει έγκλημα!
Με το τρίτο μέρος της σειράς «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό», προσπαθούμε να κάνουμε μια αποτίμηση του Κορωνο-εγκλεισμού και ίσως να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου προς τους υπευθύνους, για τις προθέσεις τους περί μάσκας. Μπορείτε να το δείτε και να το διαδώσετε!
Από την ομάδα: «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό» (Για περισσότερα κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας)
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