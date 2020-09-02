Κορωνο-εγκλεισμός. Υπάρχει κίνδυνος;

Όταν μια πολιτεία λαμβάνει ένα μέτρο προστασίας για κάποιον κίνδυνο και υπάρχουν θύματα-χάνουμε ανθρώπινες ζωές, εξαιτίας του μέτρου τότε εγείρονται πολλά ερωτηματικά.

Όταν τα θύματα αυτά ξεπερνούν τα θύματα που θα είχαμε δίχως την λήψη μέτρων, τότε αρχίζουμε να μιλούμε για ανευθυνότητα... ή για πολλούς... υπάρχει έγκλημα!



Με το τρίτο μέρος της σειράς «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό», προσπαθούμε να κάνουμε μια αποτίμηση του Κορωνο-εγκλεισμού και ίσως να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου προς τους υπευθύνους, για τις προθέσεις τους περί μάσκας. Μπορείτε να το δείτε και να το διαδώσετε!



Από την ομάδα: «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό» (Για περισσότερα κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας)