ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ!

«Σταματήστε να χορηγείτε τουριστικές βίζες στους Ρώσους», έγραψε την περασμένη εβδομάδα στο Twitter η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλλας. «Η επίσκεψη στην #Ευρώπη είναι προνόμιο, όχι ανθρώπινο δικαίωμα», σημείωσε, απηχώντας σε ένα γκρουπ Ευρωπαίων πολιτικών που θέλουν να σταματήσουν οι βραχυπρόθεσμες βίζες που επιτρέπουν στους Ρώσους να κάνουν διακοπές στην ΕΕ καθώς μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.