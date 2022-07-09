BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

BAIDEN - "666" - DAVID ICKE - ΣΤΡΑΤΟΚΡΑΤΙΑ - Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ
NIOLAND
NIOLAND
61 followers
Follow
1
Share
Report
31 views • July 09, 2022

01/10/2021 - Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πιέζει για ένα πακέτο δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά το Κογκρέσο αντιτίθεται σε αυτό επειδή θα καταστρέψει την αμερικανική οικονομία. Ο Μπάιντεν διαβεβαιώνει ότι το πακέτο θα παραληφθεί σε 6 ΛΕΠΤΑ ή 6 ΗΜΕΡΕΣ ή 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. Η Κίνα βιώνει οικονομικό χάος λόγω μαζικών πτωχεύσεων και χρόνιων ελλείψεων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αγοράσει άνθρακα και ο χειμώνας έρχεται. Μια μεγάλη οικονομική κατάρρευση βρίσκεται τώρα σε κίνηση ?


https://edition.cnn.com/politics/live-news/congress-infrastructure-bill-vote-10-01-21/index.html


David ICKE (Η Μεγάλη Συμπίεση και ο Μεγάλος Διακόπτης


Να σας πω αυτό «για το πακέτο δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητάει από το Κογκρέσο που αντιτίθεται σε αυτό»

Ο Biden έχει ενσωματώσει ένα πλάνο για την επιβολή προστίμων στις εταιρείες που δεν απαιτούν υποχρεωτικό εμβόλιο με ποσό έως και $700.000 ανά εργαζόμενο που δεν εμβολιάζεται με το ψεύτικο εμβόλιο.

Και αυτό προτείνεται στο πακέτο νομοσχεδίου συμφωνίας "ανοικοδόμηση καλύτερα" $3,5 τρισεκατομμύρια. Η "ανοικοδόμηση καλύτερα" σημαίνει καταστροφή του status quo για να μπορέσετε να ξαναχτίσετε καλύτερα, με το νέο σας status quo του συνολικού και παγκόσμιου φασιστικού ελέγχου. Και το έβαλαν σε αυτό το νομοσχέδιο με 2.465 σελίδες να το κρύβουν.

Συμπεριλήφθηκε ένας μηχανισμός επιβολής του εμβολίου, ο οποίος επιτρέπει την αύξηση των προστίμων κατά 10 φορές προς τους εργοδότες.


Η κοινωνία “Hunger Games” έχει πολύ λίγους στην κορυφή της πυραμίδας, λίγους που ελέγχουν όλο τον πλούτο, ελέγχουν όλη την ενέργεια, ελέγχουν όλα τα βασικά είδη ζωής, ελέγχουν όλα τα οικονομικά .. και στο κάτω μέρος της πυραμίδας υπάρχει ο υπόλοιπος ανθρώπινος πληθυσμός, τώρα εκτοπισμένος, επειδή η απασχόλησή τους έχει φύγει, οι δουλειές τους έχουν φύγει. Και τώρα εξαρτώνται από αυτούς τους λίγους.


ΚΑΙ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ.


Και μεταξύ των δύο αναμένεται, όχι μόνο ένα αστυνομικό κράτος, αλλά τελικά ένα στρατιωτικό αστυνομικό κράτος, η συγχώνευση των δύο. Έτσι η βούληση των λίγων επιβάλλεται στον πληθυσμό, σταματώντας τον ίδιο τον πληθυσμό που επαναστατεί εναντίον των λίγων.


-------------------------------------------------------

Υποστράτηγος της Αυστραλίας, Lt. Gen Frewen: «Θα διασφαλίσω ότι όλοι θα εμβολιαστούν μέχρι τα Χριστούγεννα ! Θα διασφαλίσω ότι θα τα τακτοποιήσουμε όλα και ότι μπορούμε να φτάσουμε στο 70% το συντομότερο και μόλις πιάσουμε το 70%, θα κοιτάξουμε να εργαστούμε για να φτάσουμε στο 80%».


Lt. General John Frewen discusses the national roadmap for COVID-19 vaccines | ABC News

https://www.youtube.com/watch?v=RD5K_-WpOWg


-----------------------


Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

Keywords
satanic666davidickebaiden
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
U.S. envoys &#8220;shocked&#8221; after meeting with Ukrainian leaders, who mockingly refuse to recognize the territorial consequences of the war

U.S. envoys “shocked” after meeting with Ukrainian leaders, who mockingly refuse to recognize the territorial consequences of the war

Lance D Johnson
Ford’s China ties draw federal scrutiny as trade tensions escalate

Ford’s China ties draw federal scrutiny as trade tensions escalate

Willow Tohi
Microsoft Publishes Windows Age Verification API Documentation

Microsoft Publishes Windows Age Verification API Documentation

Douglas Harrington
White Martian rocks point to a life-friendly past, scientists say

White Martian rocks point to a life-friendly past, scientists say

Jacob Thomas
Study Links Dry-Cleaning Chemical Exposure to Triple Risk of Liver Scarring

Study Links Dry-Cleaning Chemical Exposure to Triple Risk of Liver Scarring

Iva Greene
Trump Predicts Iran War Will End &#8220;Immediately&#8221; After November Midterms

Trump Predicts Iran War Will End “Immediately” After November Midterms

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy