BAIDEN - "666" - DAVID ICKE - ΣΤΡΑΤΟΚΡΑΤΙΑ - Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ

01/10/2021 - Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πιέζει για ένα πακέτο δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά το Κογκρέσο αντιτίθεται σε αυτό επειδή θα καταστρέψει την αμερικανική οικονομία. Ο Μπάιντεν διαβεβαιώνει ότι το πακέτο θα παραληφθεί σε 6 ΛΕΠΤΑ ή 6 ΗΜΕΡΕΣ ή 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. Η Κίνα βιώνει οικονομικό χάος λόγω μαζικών πτωχεύσεων και χρόνιων ελλείψεων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αγοράσει άνθρακα και ο χειμώνας έρχεται. Μια μεγάλη οικονομική κατάρρευση βρίσκεται τώρα σε κίνηση ?





https://edition.cnn.com/politics/live-news/congress-infrastructure-bill-vote-10-01-21/index.html





David ICKE (Η Μεγάλη Συμπίεση και ο Μεγάλος Διακόπτης





Να σας πω αυτό «για το πακέτο δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητάει από το Κογκρέσο που αντιτίθεται σε αυτό»

Ο Biden έχει ενσωματώσει ένα πλάνο για την επιβολή προστίμων στις εταιρείες που δεν απαιτούν υποχρεωτικό εμβόλιο με ποσό έως και $700.000 ανά εργαζόμενο που δεν εμβολιάζεται με το ψεύτικο εμβόλιο.

Και αυτό προτείνεται στο πακέτο νομοσχεδίου συμφωνίας "ανοικοδόμηση καλύτερα" $3,5 τρισεκατομμύρια. Η "ανοικοδόμηση καλύτερα" σημαίνει καταστροφή του status quo για να μπορέσετε να ξαναχτίσετε καλύτερα, με το νέο σας status quo του συνολικού και παγκόσμιου φασιστικού ελέγχου. Και το έβαλαν σε αυτό το νομοσχέδιο με 2.465 σελίδες να το κρύβουν.

Συμπεριλήφθηκε ένας μηχανισμός επιβολής του εμβολίου, ο οποίος επιτρέπει την αύξηση των προστίμων κατά 10 φορές προς τους εργοδότες.





Η κοινωνία “Hunger Games” έχει πολύ λίγους στην κορυφή της πυραμίδας, λίγους που ελέγχουν όλο τον πλούτο, ελέγχουν όλη την ενέργεια, ελέγχουν όλα τα βασικά είδη ζωής, ελέγχουν όλα τα οικονομικά .. και στο κάτω μέρος της πυραμίδας υπάρχει ο υπόλοιπος ανθρώπινος πληθυσμός, τώρα εκτοπισμένος, επειδή η απασχόλησή τους έχει φύγει, οι δουλειές τους έχουν φύγει. Και τώρα εξαρτώνται από αυτούς τους λίγους.





ΚΑΙ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ.





Και μεταξύ των δύο αναμένεται, όχι μόνο ένα αστυνομικό κράτος, αλλά τελικά ένα στρατιωτικό αστυνομικό κράτος, η συγχώνευση των δύο. Έτσι η βούληση των λίγων επιβάλλεται στον πληθυσμό, σταματώντας τον ίδιο τον πληθυσμό που επαναστατεί εναντίον των λίγων.





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Υποστράτηγος της Αυστραλίας, Lt. Gen Frewen: «Θα διασφαλίσω ότι όλοι θα εμβολιαστούν μέχρι τα Χριστούγεννα ! Θα διασφαλίσω ότι θα τα τακτοποιήσουμε όλα και ότι μπορούμε να φτάσουμε στο 70% το συντομότερο και μόλις πιάσουμε το 70%, θα κοιτάξουμε να εργαστούμε για να φτάσουμε στο 80%».





Lt. General John Frewen discusses the national roadmap for COVID-19 vaccines | ABC News

https://www.youtube.com/watch?v=RD5K_-WpOWg





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