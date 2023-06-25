Дни Великой скорби были показаны человеку в 1981 году (Бедствия. Антихрист. Испытания). Кен Питерс рассказывает о сне, который он видел в 1981 году. В этом сне он пережил события великой скорби, верить или не верить - ваш выбор... Предупреждён значит вооружён.

Из статьи https://bit.ly/3XRvfPj — "...— Для того, чтобы сделать землян «согласными на всё, что могут навязывать глобалисты», будет устроен «внезапный» ужасающий кризис: обвал всей экономики в результате ими же самими устроенного финансового теракта; также возможны «хакерские атаки» на компьютерную систему в мировом масштабе; через отключение электричества при помощи установок типа HAARP или массовый подрыв э/м бомб (может быть объявлено, что это «из-за вспышек на Солнце») и т.д. Самое главное, что из-за этого все прежние деньги прекратят существование, и наличные, и безналичные (электронные). Ничего нельзя будет покупать за прежние банкноты, или монеты, или переводы с прежних электронных счетов. Потому что никто не будет принимать ставшие безполезными бумажками «доллары», или «рубли», электронные деньги. Возможность торговли будет полностью нарушена, а значит, люди не смогут покупать продукты, еду для пропитания. А это означает голод буквально через несколько дней. Как свидетельствует мировая статистика, после какого-нибудь бедствия уже на второй день в городе исчезают продукты, магазины оказываются разграблены, даже склады. Наступает смятение, массовые безпорядки, хаос, безвластие, в селениях начинают орудовать вооружённые банды. В таких условиях, когда главной проблемой окажется невозможность прежней торговли, недоступность покупать средства к существованию, — при этом «неожиданное» предложение со стороны центральных банков «начислить» всем некие «цифровые единицы», для предоставления возможности населению совершать покупку еды, покажется большинству якобы спасительным выходом... Это заранее запланированное действие (ради чего кризис и устраивался) будет представлено всем в качестве «гуманитарного акта»! Станет разхваливаться как «единственный выход из кризиса», а также в качестве возможности «недопущения в будущем повторения для человечества похожих бед». Прежняя же финансовая система будет показана как недоступная к возрождению, чтобы никто не надеялся, что можно возвратиться к прежней жизни, «как было до кризиса»… Т.е. все будут согласны, «чтобы лишь бы выжить». И бедные, и богатые уравняются, потому что всем будет предлагаться начисление так наз. «базового дохода» («базового» — это значит минимального, лишь бы не умереть с голода). После описанного периода недостатка продуктов для питания, все будут согласны на минимум. Даже на то, что будет официально отменено понятие «частной собственности», потому что это будет декларировано как необходимость, будто бы такой ценой станет «спасаться человечество». И вся прежняя «демократия» будет свёрнута, вместе со всеми прежними «правами человека». При официальных утверждениях, будто всё это делается во имя «преодоления кризиса и самого выживания человечества». В таких условиях будет трудно что-то возразить против этих коварных нововведений. СМИ глобалистов будет представлять всех несогласных в качестве «непонимающих фанатиков», врагов человечества, зомби, которых надо только убивать и к которым неприменимы никакие прежние принципы гуманизма. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» («Откровение», 13:15). Это было описание начального периода введения «системы CBDC»"("Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?").

Защита от чипизации — МОЛИТВА СВЕТА https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta









