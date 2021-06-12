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Наши с сыном сны про букву Y. Репликационная вилка и вакцина от ковида. Как это связано с начертанием зверя из Откровения 13
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183 views • June 12, 2021
Я решила, что стоит поделиться двумя снами, которые связаны с вакциной от ковида и начертанием зверя. Эти сны снились в разные годы мне и нашему младшему сыну Данилу, они в чём-то схожи. Мне летом 2018 г. снился сон про, то как я собирала из деталей части заглавной буквы Y синего цвета. А Данилу весной 2021 г. приснилось, как он искал буквы и среди найденных букв он увидел букву Y розового цвета, она лежала под столом на боку (а я ему никогда не рассказывала свой сон про букву Y!) Когда я работала над видео про вакцину и начертание зверя осенью 2020 г и наткнулась на процесс переноса генетической информации, то поняла, что буква Y в моём сне указывала на РЕПЛИКАЦИОННУЮ ВИЛКУ и что я буду собирать информацию на тему этой вакцины, которая направленна на изменение ДНК человека.
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Откровение Иоанна 13:16-17
... кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою,
10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.
12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.
Откровение Иоанна 14:9-12
2 Пошёл первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.
Откровение Иоанна 16:2
39 Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придёт вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой.
40 Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, придёт Сын Человеческий.
Евангелие от Луки 12:39-40
Те, кто не бодрствовал, впали в обольщение и приняли в своё тело эту инъекцию, которая является частью начертания зверя, то есть дали вору подкопать своё дом.
Сейчас через технологии (в частности вакцину от ковида и башни 5G) готовится трон для духа антихриста, чтобы ему по возможности внутри каждого тела воссесть как в храме, когда большая часть населения Земли будет вакцинирована и компоненты вакцины будут активированны сигналом 5G.
13 и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми.
14 И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле...
Откровение Иоанна 13:13-14
8 И тогда откроется беззаконник, ... которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,
и со всяким неправедным обольщением...
2-е послание Фессалоникийцам 2:8-9
И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.
2-е послание Фессалоникийцам 2:11-12
19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.
20 Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь.
Послание к Филиппийцам 4:19-20
8 Бог же силён обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,
2-е послание Коринфянам 9:8
1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море;
2 и все крестились в Моисея в облаке и в море;
3 и все ели одну и ту же духовную пищу;
4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос.
5 Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне.
6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы.
7 Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «народ сел есть и пить, и встал играть».
8 Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи.
9 Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей.
10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя.
11 Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков.
1-е послание Коринфянам 10:1-11
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Откровение Иоанна 13:16-17
... кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою,
10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.
12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.
Откровение Иоанна 14:9-12
2 Пошёл первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.
Откровение Иоанна 16:2
39 Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придёт вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой.
40 Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, придёт Сын Человеческий.
Евангелие от Луки 12:39-40
Те, кто не бодрствовал, впали в обольщение и приняли в своё тело эту инъекцию, которая является частью начертания зверя, то есть дали вору подкопать своё дом.
Сейчас через технологии (в частности вакцину от ковида и башни 5G) готовится трон для духа антихриста, чтобы ему по возможности внутри каждого тела воссесть как в храме, когда большая часть населения Земли будет вакцинирована и компоненты вакцины будут активированны сигналом 5G.
13 и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми.
14 И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле...
Откровение Иоанна 13:13-14
8 И тогда откроется беззаконник, ... которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,
и со всяким неправедным обольщением...
2-е послание Фессалоникийцам 2:8-9
И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.
2-е послание Фессалоникийцам 2:11-12
19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.
20 Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь.
Послание к Филиппийцам 4:19-20
8 Бог же силён обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,
2-е послание Коринфянам 9:8
1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море;
2 и все крестились в Моисея в облаке и в море;
3 и все ели одну и ту же духовную пищу;
4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос.
5 Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне.
6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы.
7 Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «народ сел есть и пить, и встал играть».
8 Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи.
9 Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей.
10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя.
11 Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков.
1-е послание Коринфянам 10:1-11
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