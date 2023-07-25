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A CONSPIRAÇÃO ORION
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
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43 views • July 25, 2023

"Para atingir a verdade, é preciso uma vez na vida se desfazer de todas as opiniões aceitas e reconstruir, desde o fundamento, todos os sistemas do próprio conhecimento" (René Descartes)


Este curta-metragem foi criado, dirigido por Seb Janiak.


Este filme não é uma obra de ficção, nem um documentário. Esqueça as palavras "esotérico" ou "fantástico", aqui estamos falando da REALIDADE...



O filme "The Orion Conspiracy" reapareceu na rede recentemente. De acordo com as declarações de seus criadores, mostra fatos históricos chocantes que os poderes que se escondem das pessoas. Após uma breve correspondência com o autor do filme, os autores do lançamento russo (GreatX) receberam o texto do filme em inglês. O texto foi traduzido por Paul Bandarovsky.


O cineasta francês apresentou o documentário como um monólogo com uma apresentação de slides de um homem que se reporta diretamente ao presidente da França e a vários ministros franceses.

A seriedade do humor do autor não abandona o espectador ao longo do filme, embora ele mostre tais fotografias e filmagens de desenvolvimentos secretos do mundo, o que dá a impressão de irrealidade do que está acontecendo. Mas aí há uma explicação: tudo o que pensávamos sobre isso é imposto pela indústria cinematográfica, literatura e transmissões duvidosas na mídia, e agora é assim que tudo é percebido - fantasia, duvidoso ... Ou altamente classificado e, portanto, pouco conhecido.

E há muito se sabe a quem a mídia e o cinema estão subordinados. Mas eles simplesmente não prestam atenção a isso, continuando a "comer" o que dão e assistem com entusiasmo às notícias sobre o confronto de potências mundiais ou ficção científica sobre alienígenas do mal.

O filme é impressionante. Não repete o Zeitgeist. Sim, e não sobre isso. Mas juntos eles dão uma ideia geral do que está acontecendo no mundo.

Keywords
cienciaespiritualidadesegredo
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