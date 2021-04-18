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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ
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20 views • April 18, 2021
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΥΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ !
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Πώς να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα άρθρα μας από την ιστοσελίδα μας sfagi.gr, πως να λαμβάνετε ειδοποίηση από τις πλατφόρμες των βίντεο, Rumble και Brighteon. Σας έχουμε πει ότι δεν ανεβάζουμε βίντεο στο Youtube, λόγω του ότι υπάρχει η λογοκρισία των γνωστών αγνώστων !
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μη διστάσετε να μας ρωτήσετε !
Σας ευχαριστούμε.
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