ΠΩΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ...

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163 views • January 25, 2022
4 συνθήκες πρέπει να υπάρχουν για να δημιουργηθεί η μαζική διαμόρφωση
1. Χρειάζεται να υπάρχουν πολλοί κοινωνικά απομονωμένοι άνθρωποι ή άνθρωποι που βιώνουν έλλειψη κοινωνικών δεσμών
2. Άνθρωποι που βιώνουν έλλειψη "παραγωγής νοήματος". Ανίκανοι να καταλήξουν σε λογικά συμπεράσματα.
3. Να υπάρχουν πολλά άτομα με άγχος που αιωρείται ελεύθερα (Ανεξέλεγκτο άγχος - Free-Floating Anxiety, FFA). Ανεξέλεγκτο επειδή δεν υπάρχει τίποτα με το οποίο να μπορούν να συνδέσουν το άγχος τους. Δεν υπάρχει σημείο εστίασης. Αδυνατούν να εντοπίσουν τι τους το προκαλεί και έτσι δεν υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσουν.
4. Υπάρχει επίσης πολλή Ανεξέλεγκτη ψυχολογική δυσαρέσκεια. Οι άνθρωποι μπορεί να βιώνουν την καθημερινή τους ζωή ως χωρίς κανένα σκοπό ή νόημα
1. Χρειάζεται να υπάρχουν πολλοί κοινωνικά απομονωμένοι άνθρωποι ή άνθρωποι που βιώνουν έλλειψη κοινωνικών δεσμών
2. Άνθρωποι που βιώνουν έλλειψη "παραγωγής νοήματος". Ανίκανοι να καταλήξουν σε λογικά συμπεράσματα.
3. Να υπάρχουν πολλά άτομα με άγχος που αιωρείται ελεύθερα (Ανεξέλεγκτο άγχος - Free-Floating Anxiety, FFA). Ανεξέλεγκτο επειδή δεν υπάρχει τίποτα με το οποίο να μπορούν να συνδέσουν το άγχος τους. Δεν υπάρχει σημείο εστίασης. Αδυνατούν να εντοπίσουν τι τους το προκαλεί και έτσι δεν υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσουν.
4. Υπάρχει επίσης πολλή Ανεξέλεγκτη ψυχολογική δυσαρέσκεια. Οι άνθρωποι μπορεί να βιώνουν την καθημερινή τους ζωή ως χωρίς κανένα σκοπό ή νόημα
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