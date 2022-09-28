Корпоратив Одинцово

Организовали корпоратив нашим постоянным заказчикам - для Московской строительной компании. 😎













На велкоме гостей встречали несколько игровых зон - Винное казино и Фан казино Рулетка. Начало вечера сопровождалось живой музыкой от саксофониста.













Программу наполнили танцевальными номерами шоу балета и акробатическим шоу в цветке.













Завершился вечер пиротехническим шоу с холодными фонтанами. 💥













Благодарим за доверие! ❤️





Мы рады делать для вас самые красивые праздники!





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Event-агентство ANNA LEGENDA

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