Корпоратив Одинцово

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Организовали корпоратив нашим постоянным заказчикам - для Московской строительной компании. 😎
На велкоме гостей встречали несколько игровых зон - Винное казино и Фан казино Рулетка. Начало вечера сопровождалось живой музыкой от саксофониста.
Программу наполнили танцевальными номерами шоу балета и акробатическим шоу в цветке.
Завершился вечер пиротехническим шоу с холодными фонтанами. 💥
Благодарим за доверие! ❤️
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