HOLD-UP ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Ionel Trandafir a făcut munca.



Munca unui patriotic act de implicare și dăruire, în ciuda unei realități pasive, față de ceea ce se anunță a fi mama tuturor luptelor, însemnarea oamenilor și distrugerea suveranității biologice.



Drept răsplată, pentru a onora munca lui Ionel, și dacă mai există un “eu” comun în România, o formă de organicitate de grup, vizionarea, înțelegerea și diseminarea acestui material fundamental, ține de o formă ultimă de salvare națională. A nu înțelege că manipularea Covid-19 este expresia ultimului stadiu înaintea tiraniei globale, sfârșitul națiunilor și omului alb, este o greșeală din care nu ne vom ridica teferi, nu o să mai fie cale de întoarcere.



În ultimul rând, trebuie precizat că acest documentar este cel mai cenzurat material existent pe internet la ora actuală, ceea ce adeverește analiza acestuia, întărind convingerea și necesitatea diseminării cât mai activă în rândul populației.



Acum ori niciodată!