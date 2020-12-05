© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
HOLD-UP ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Follow
0
Share
Report
48 views • December 05, 2020
Ionel Trandafir a făcut munca.
Munca unui patriotic act de implicare și dăruire, în ciuda unei realități pasive, față de ceea ce se anunță a fi mama tuturor luptelor, însemnarea oamenilor și distrugerea suveranității biologice.
Drept răsplată, pentru a onora munca lui Ionel, și dacă mai există un “eu” comun în România, o formă de organicitate de grup, vizionarea, înțelegerea și diseminarea acestui material fundamental, ține de o formă ultimă de salvare națională. A nu înțelege că manipularea Covid-19 este expresia ultimului stadiu înaintea tiraniei globale, sfârșitul națiunilor și omului alb, este o greșeală din care nu ne vom ridica teferi, nu o să mai fie cale de întoarcere.
În ultimul rând, trebuie precizat că acest documentar este cel mai cenzurat material existent pe internet la ora actuală, ceea ce adeverește analiza acestuia, întărind convingerea și necesitatea diseminării cât mai activă în rândul populației.
Acum ori niciodată!
Munca unui patriotic act de implicare și dăruire, în ciuda unei realități pasive, față de ceea ce se anunță a fi mama tuturor luptelor, însemnarea oamenilor și distrugerea suveranității biologice.
Drept răsplată, pentru a onora munca lui Ionel, și dacă mai există un “eu” comun în România, o formă de organicitate de grup, vizionarea, înțelegerea și diseminarea acestui material fundamental, ține de o formă ultimă de salvare națională. A nu înțelege că manipularea Covid-19 este expresia ultimului stadiu înaintea tiraniei globale, sfârșitul națiunilor și omului alb, este o greșeală din care nu ne vom ridica teferi, nu o să mai fie cale de întoarcere.
În ultimul rând, trebuie precizat că acest documentar este cel mai cenzurat material existent pe internet la ora actuală, ceea ce adeverește analiza acestuia, întărind convingerea și necesitatea diseminării cât mai activă în rândul populației.
Acum ori niciodată!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.