Dr. ANDREAS NOACK, chimistul austriac UCIS pentru ACEST FILM

Specialist, nr unu în Grafen din Germania si Austria, Prof Univ Doctor Andreas Noack- fost responsabil pe Europa pt crearea Cărbunelui Activ afirmă că în vaccinele anti-Covid se află HIDROXID DE GRAFEN.

Deci nu e doar Oxid, ci e și Hidroxid.

Acesta transformă Grafenul din sânge în niște Lame care taie țesutul epitelial și de aceea mor oamenii - de la hemoragie moleculară, ulterior apărând trombozele!



"Dacă ești chimist de rang înalt și injectezi așa ceva în venele oamenilor, atunci știi că ești un ucigaș!".



Despre acest cercetător foarte valoros se bănuiește că ar fi fost asasinat - ca urmare a dezvăluirilor sale!



Subiectul de bază este existența în vaccinuri a unor „lame” din hidroxid de grafen, care FACILITEAZĂ TĂIEREA vaselor de sânge. REALIZAȚI CONEXIUNEA CU MULTIPLELE CAZURI DE ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL ÎN URMA VACCINĂRII!