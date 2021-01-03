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Adrenochrom, Anti-Aging & Kindermord
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Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Blutopfer, Kinderopfer an Dämonen berichtet Psalm 106:
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
37 ff.: „Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen.
38 Und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten;
und so wurde das Land durch Blutschuld entweiht.“
Das machen die Gottlosen heute noch. Aber die Amtskirchen schweigen dazu. Wir nicht. ...
Die Strukturformel für AdrenoChrome ist identisch mit der äußeren Form des Da-u-Da Zeichens (sechseckiger Stern) des PaläoSankrit; siehe Vorträge über Atlantis, bzw.Prof.Schildmann Übersetzungen. ...
Diese Abscheulichkeiten, die Blutopfer, die Kindermorde, und Hybride, Mischwesen aus Tieren und Menschen, sind nicht unbedingt "krank", denn Kranke können unter Umständen geheilt werden...
Was wir hier sehen, ist durch und durch DÄMONISCH!
Quelle: ClusterVisionMach2
Videoquelle: GLOBAL UNDERGROUND NEWS [globalundergroundnews.de]
Weitere Informationen auf EpocheTimes [https://www.epochtimes.de/politik/welt/adrenochrom-anti-aging-weshalb-so-viele-kinder-entfuehrt-und-rituell-ermordet-werden-a2629317.html]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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38 Und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten;
und so wurde das Land durch Blutschuld entweiht.“
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