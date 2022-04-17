Carbono 14: Como Transferência de Energia /// Carbon 14: As Energy Transfer - Parte 2

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4 views • April 17, 2022



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Excerpts from the 422 KSW / Time mark (:20:00 to :35:52); (2:42 to 2:45); - This video was shared on the Friday Brazilian Teaching of April 01, 2022.



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Conheça a Nova Ciência do Plasma, desenvolvida pelo Físico Nuclear M. T. Keshe, através do Ethos da Fundação Keshe.

Saiba mais!



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• Site da Fundação Keshe

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• Grupo Telegram Oficial do Brasil

https://t.me/keshe_brasil



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Keshe Foundation Língua Portuguesa ( KFSSI)

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Playlist das Aulas Oficiais da Fundação Keshe:

● Canal onde você vai encontrar os Workshops de Buscadores de Conhecimento com M.T. Keshe, de quinta-feira com tradução simultânea em língua portuguesa:

https://t.me/aulas_de_quinta_com_mehr...



● Canal onde você vai encontrar os Ensinamentos Brasileiros de Sexta-feira em Língua Portuguesa com tradução inglês/português:

https://t.me/ensinamentos_brasileiro_...



● Canal onde você pode encontrar Resumos das Aulas de M.T. Keshe, feitos pela FK Brasil (Channel where you can find the Summaries of M. T. Keshe Teachings in English, to find the summaries in English you just need to scroll up in this Channel):

https://t.me/resumos_aulas_fk



● Canal onde você vai encontrar as aulas do "Fácil Aprendizagem da Ciência do Plasma" (Channel where you will find the Teachings "Easy Learning Plasma Science")

https://t.me/aulas_facil_aprendizagem...



● Canal no Telegram onde você pode encontrar Depoimentos sobre Eficiência da Tecnolgia da FK:

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● Canal no Telegram onde você pode encontrar Entrevistas e Conferências dadas por M.T. Keshe (Traduzidas em Português) e pela FK no Brasil:

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● Canal onde você vai encontrar os Ensinamentos Básicos da Ciência do Plasma com Alex Skorik:

https://t.me/ensinamentos_basicos_alex



● Canal onde você vai encontrar trechos das aulas de M. T. Keshe e da FK:

https://t.me/trechos_aulas_MTK_FK



● Canal onde você pode encontrar tutoriais e informações para fazer seus Copos da Vida:

https://t.me/como_fazer_copos_1_e_2_d... Extraído do 422 KSW / Tempo dos trechos (:20min00seg até :35min52seg); (2hrs42min até 2hrs45min ); - Este vídeo foi compartilhado no Ensinamento Brasileiro do dia 01 de Abril de 2022__________________Excerpts from the 422 KSW / Time mark (:20:00 to :35:52); (2:42 to 2:45); - This video was shared on the Friday Brazilian Teaching of April 01, 2022.---------------------------Conheça a Nova Ciência do Plasma, desenvolvida pelo Físico Nuclear M. T. Keshe, através do Ethos da Fundação Keshe.Saiba mais!Conheça a Nova Ciência do Plasma, desenvolvida pelo Físico Nuclear M. T. Keshe, através do Ethos da Fundação Keshe.Saiba mais!• Site da Fundação Keshehttps://keshe.foundation/• Grupo Telegram Oficial do Brasilhttps://t.me/keshe_brasil• Grupo Oficial no FacebookKeshe Foundation Língua Portuguesa ( KFSSI)• Perfil da Comunidade Brasileira da Fundação Keshe no Instagram:• Canal YouTube da Fundação Keshe• Wiki da Fundação Keshe https://en.kfwiki.org - inglês• Perfil da Comunidade Brasileira da Fundação Keshe no TikTok:_________________________________________________________Playlist das Aulas Oficiais da Fundação Keshe:● Canal onde você vai encontrar os Workshops de Buscadores de Conhecimento com M.T. Keshe, de quinta-feira com tradução simultânea em língua portuguesa:https://t.me/aulas_de_quinta_com_mehr...● Canal onde você vai encontrar os Ensinamentos Brasileiros de Sexta-feira em Língua Portuguesa com tradução inglês/português:https://t.me/ensinamentos_brasileiro_...● Canal onde você pode encontrar Resumos das Aulas de M.T. Keshe, feitos pela FK Brasil (Channel where you can find the Summaries of M. T. Keshe Teachings in English, to find the summaries in English you just need to scroll up in this Channel):https://t.me/resumos_aulas_fk● Canal onde você vai encontrar as aulas do "Fácil Aprendizagem da Ciência do Plasma" (Channel where you will find the Teachings "Easy Learning Plasma Science")https://t.me/aulas_facil_aprendizagem...● Canal no Telegram onde você pode encontrar Depoimentos sobre Eficiência da Tecnolgia da FK:https://t.me/depoimentos_eficiencia_p...● Canal no Telegram onde você pode encontrar Entrevistas e Conferências dadas por M.T. Keshe (Traduzidas em Português) e pela FK no Brasil:https://t.me/entrevistas_e_conferenci...● Canal onde você vai encontrar os Ensinamentos Básicos da Ciência do Plasma com Alex Skorik:https://t.me/ensinamentos_basicos_alex● Canal onde você vai encontrar trechos das aulas de M. T. Keshe e da FK:https://t.me/trechos_aulas_MTK_FK● Canal onde você pode encontrar tutoriais e informações para fazer seus Copos da Vida:https://t.me/como_fazer_copos_1_e_2_d... Keywords healthfoodspiritualitygardentechnologytransportationsciencie

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