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FOR ALL YOU VAXXED PEOPLE WHO TRUSTED THE SCIENCE??? - IT WAS ALL NONSENSE! - DOUBLE CROSSED - EVERYBODY'S DROPPING DEAD! AND U GOT VAIDS! AND A BIO METRIC MAC ADDRESS - I CAN TRACK YOU VIA BLUETOOTH!
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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384 views • June 19, 2022

vaxxed guy is transforming into a bug! see it -BELIEVE IT! - https://www.bitchute.com/video/wMfPHMJLeJgk/

EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/

THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016

GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f

TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311


CHINA IS KILLING ITS OWN PEOPLE -DE-POP WITH 5G WEATHER MANIPULATION -https://www.brighteon.com/eed516d8-2462-46ac-9a9a-6d247b2c77ad

RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER - https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/

COMPROMISED DEEP STATE PEDOS - ITS ALL COMING OUT! - https://www.bitchute.com/video/qKp1DKVvXUbX/

ITS BIOLOGICAL WARFARE PERIOD! - https://www.brighteon.com/44cfdf26-64da-424e-80c8-a1ba7a8bd1a2

USA TOLD UKRAINE TO BURN THE BIO WEAPON LAB DOCUMENTS - BIO LABS WERE FUNDED BY GERMANS AND THE WEF! - https://www.brighteon.com/af99b03c-1500-4a31-ae08-ca6dc22d1668

VAXX DEATHS/POISONINGS FOR GOODNESS SNAKE! - https://www.brighteon.com/8a8692e5-2016-4fed-accd-28280b9030c9

IS THE VAXX CHIP DETECTABLE VIA BLUTOOTH -https://www.brighteon.com/e160f769-0f64-4e62-86bc-006b7a49af9a

WEF AND SCHWABS UPSIDE TO UK MP BRUTAL MURDER! - https://www.bitchute.com/video/Rm1VnZggcR4t/

THE MEAT THAT KILLS YOU SLOWLY - https://www.brighteon.com/d7afca2f-91fe-4270-a87e-34b0ff4d5ba1

THE REAL EPIDEMIC IS NOW! - https://www.brighteon.com/11a980a8-de02-4703-b31c-8e438032b7f4

UK POLICE ARREST A 92 YEAR OLD FOR PROTESTING ASSANGES USA/UK CORRUPT EXTRADITION - https://www.brighteon.com/0f7de9f3-4716-47d4-8877-8b20a317d372

ALEX UPDATE - https://www.brighteon.com/b0f6c653-0bbe-4007-8ba0-a50f9e186a96

ZELENSKI AND THE NAZIS ARE GOING TO DOUBLE CROSS BORIS BIGTIME!

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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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