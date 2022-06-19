FOR ALL YOU VAXXED PEOPLE WHO TRUSTED THE SCIENCE??? - IT WAS ALL NONSENSE! - DOUBLE CROSSED - EVERYBODY'S DROPPING DEAD! AND U GOT VAIDS! AND A BIO METRIC MAC ADDRESS - I CAN TRACK YOU VIA BLUETOOTH!

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vaxxed guy is transforming into a bug! see it -BELIEVE IT! - https://www.bitchute.com/video/wMfPHMJLeJgk/
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/
THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016
GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
CHINA IS KILLING ITS OWN PEOPLE -DE-POP WITH 5G WEATHER MANIPULATION -https://www.brighteon.com/eed516d8-2462-46ac-9a9a-6d247b2c77ad
RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER - https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/
COMPROMISED DEEP STATE PEDOS - ITS ALL COMING OUT! - https://www.bitchute.com/video/qKp1DKVvXUbX/
ITS BIOLOGICAL WARFARE PERIOD! - https://www.brighteon.com/44cfdf26-64da-424e-80c8-a1ba7a8bd1a2
USA TOLD UKRAINE TO BURN THE BIO WEAPON LAB DOCUMENTS - BIO LABS WERE FUNDED BY GERMANS AND THE WEF! - https://www.brighteon.com/af99b03c-1500-4a31-ae08-ca6dc22d1668
VAXX DEATHS/POISONINGS FOR GOODNESS SNAKE! - https://www.brighteon.com/8a8692e5-2016-4fed-accd-28280b9030c9
IS THE VAXX CHIP DETECTABLE VIA BLUTOOTH -https://www.brighteon.com/e160f769-0f64-4e62-86bc-006b7a49af9a
WEF AND SCHWABS UPSIDE TO UK MP BRUTAL MURDER! - https://www.bitchute.com/video/Rm1VnZggcR4t/
THE MEAT THAT KILLS YOU SLOWLY - https://www.brighteon.com/d7afca2f-91fe-4270-a87e-34b0ff4d5ba1
THE REAL EPIDEMIC IS NOW! - https://www.brighteon.com/11a980a8-de02-4703-b31c-8e438032b7f4
UK POLICE ARREST A 92 YEAR OLD FOR PROTESTING ASSANGES USA/UK CORRUPT EXTRADITION - https://www.brighteon.com/0f7de9f3-4716-47d4-8877-8b20a317d372
ALEX UPDATE - https://www.brighteon.com/b0f6c653-0bbe-4007-8ba0-a50f9e186a96
ZELENSKI AND THE NAZIS ARE GOING TO DOUBLE CROSS BORIS BIGTIME!