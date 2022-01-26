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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Внедрение «НАЧЕРТАНИЯ». Что началось с 2019 года? Многие ещё не понимают, что проблема не в том, чтобы узнать что внедряемая сейчас «лжевакцина» это гибель, которую надо отвергать и отказаться в такие времена как сейчас (когда это ещё можно сделать добровольно, просто одним своим решением). А в том, — чтобы избежать укола когда это будут делать ПРИНУДИТЕЛЬНО! Человеку необходима реальная ЗАЩИТА, Духовная Сила, Энергия для того, чтобы выполнить своё решение отвергнуть «вакцинирование»-чипирование!
«... Карантин не закончится до тех пор, пока однажды утром вы не увидите под своими окнами вооружённые войска НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать, и ставить вакцины с наночипами. …» («Зомбовирусная корона Машиаха» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/zombovirusnaya-korona-mashiaha ).