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Edward Bernays und die Gruppenpsychologie: Die Manipulation der Massen
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In diesem Video befassen wir uns mit den Ideen von Edward Bernays, dem Neffen von Sigmund Freud und Pionier auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit und der modernen Propaganda - insbesondere mit seinen Ideen, wie die Gruppenpsychologie zur Manipulation der Massen eingesetzt werden kann.
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