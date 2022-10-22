An die Spötter Gottes in der welt

An alle (bald) Zurückgelassenen:Namens-Christen

Zweifler

Selbstgerechte

Kluge

Aufgeklärte

Normale

Angepasste

Bibelverdreher.

An alle die Gottes Wort

in seiner GANZEN Fülle

ignorieren oder verachten,

die seine Offenbarungen

verschmähen und seinem Wort

nicht glauben.





! Ihr werdet nicht entrückt werden !





Und wenn ihr auch sagt:

„Herr, Herr“

– Der Herr wird sagen:

„Ich kenne euch nicht.“













Denkt wieder darüber nach





- wenn im Spätsommer 2023 der

Felsendom in Jerusalem auf dem

Tempelberg zerstört wird





- wenn 10 Tage später:

die Entrückung sein wird,

Miami atomar zerstört wird,

Puerto Rico von einem Kometen

getroffen wird





- wenn sie „Außerirdische“ als

„Retter“ der Menschheit präsentieren





- wenn der homosexuelle Barack Obama,

der AntiChrist, zum Weltdiktator wird

(seine „Frau“ hat den Namen Michael)





- wenn eine neue Eine-Welt-Religion

ausgerufen wird, eine Art von

christlichem Islam,

die Homosexualität liebt

(Du sollst den Sünder lieben

aber die Sünde hassen)





- wenn überall auf der Welt die

Scharia eingeführt wird





- wenn das Bargeld abgeschafft wird und

alle einen RFID-Chip an der rechten

Hand oder der Stirn tragen sollen





- wenn für echte Christen die größte

Verfolgung aller Zeiten beginnt









Denkt daran





- wenn der Mond nur noch einen

schwachen roten Schein geben wird





- wenn die Sonne sich verdunkelt





Was Sonne und Mond angeht:

Dies geschieht weil das Magnetfeld

der Erde geschwächt sein wird.

(durch den Teilchen-Beschleuniger

in CERN,

der größten jemals gebauten Maschine)





Wenn die Leute dies dann alles nicht

verstehen, dann denkt daran:





Die Erde ist flach

und Sonne, Mond und Sterne

werden vom Magnetfeld der Erde

angetrieben.





Bis dahin könnt ihr glauben, dass

Nikola Tesla ein Spinner war.





Und denk daran, dass

Jesus

wiederkommen wird

in

großer Macht

und

Herrlichkeit.





https://t.me/NEUSTART007

https://www.bitchute.com/channel/cGajf64aTcgo/

https://odysee.com/@Neustart:8

https://exitmatrix.net/