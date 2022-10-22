An die Spötter Gottes in der welt

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An alle (bald) Zurückgelassenen:Namens-Christen
Zweifler
Selbstgerechte
Kluge
Aufgeklärte
Normale
Angepasste
Bibelverdreher.
An alle die Gottes Wort
in seiner GANZEN Fülle
ignorieren oder verachten,
die seine Offenbarungen
verschmähen und seinem Wort
nicht glauben.
! Ihr werdet nicht entrückt werden !
Und wenn ihr auch sagt:
„Herr, Herr“
– Der Herr wird sagen:
„Ich kenne euch nicht.“
Denkt wieder darüber nach
- wenn im Spätsommer 2023 der
Felsendom in Jerusalem auf dem
Tempelberg zerstört wird
- wenn 10 Tage später:
die Entrückung sein wird,
Miami atomar zerstört wird,
Puerto Rico von einem Kometen
getroffen wird
- wenn sie „Außerirdische“ als
„Retter“ der Menschheit präsentieren
- wenn der homosexuelle Barack Obama,
der AntiChrist, zum Weltdiktator wird
(seine „Frau“ hat den Namen Michael)
- wenn eine neue Eine-Welt-Religion
ausgerufen wird, eine Art von
christlichem Islam,
die Homosexualität liebt
(Du sollst den Sünder lieben
aber die Sünde hassen)
- wenn überall auf der Welt die
Scharia eingeführt wird
- wenn das Bargeld abgeschafft wird und
alle einen RFID-Chip an der rechten
Hand oder der Stirn tragen sollen
- wenn für echte Christen die größte
Verfolgung aller Zeiten beginnt
Denkt daran
- wenn der Mond nur noch einen
schwachen roten Schein geben wird
- wenn die Sonne sich verdunkelt
Was Sonne und Mond angeht:
Dies geschieht weil das Magnetfeld
der Erde geschwächt sein wird.
(durch den Teilchen-Beschleuniger
in CERN,
der größten jemals gebauten Maschine)
Wenn die Leute dies dann alles nicht
verstehen, dann denkt daran:
Die Erde ist flach
und Sonne, Mond und Sterne
werden vom Magnetfeld der Erde
angetrieben.
Bis dahin könnt ihr glauben, dass
Nikola Tesla ein Spinner war.
Und denk daran, dass
Jesus
wiederkommen wird
in
großer Macht
und
Herrlichkeit.
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