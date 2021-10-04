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The Vaccine The Microchip The Mark Of Beast 100% PROOF SEE IT REMOVED !!
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155 views • October 04, 2021
See PROOF FROM THE MAKERS THAT THIS TYPE TECH WITH NANO PARTICLES IS IN THE POKEY POKEYS AND THEN ASK YOURSELF WHY THEY ARE FORCING ALL GREAT AND SMALL FREE AND BOND TO TAKE THIS QR MARK PROOF VACCINATION WITHOUT IT YOU CANT WORK OR BUY OR SELL AND THEN UNDERSTAND THIS IS WHY THEY ARE FORCING YOU TO CHOOSE IT FOR YOURSELF BY SQUEEZING YOU OUTA EVERYTHING YOU ENJOY BECAUSE YOUR CHOOSING TO NOT TO GET IT
THEN UNDERSTAND THAT YOU CHOOSE IT THROUGH THEIR FORCE EXERTED ON YOUR SENSES
AND TAKING IT DISCONNECTS YOU FROM SOURCE ( GOD ) IT REMOVES YOUR CONNECTION WITH GOD BY YOU CHOOSING TO GIVE UP OWNERSHIP OF YOURSELF ( YOUR SOUL ) AND TAKING THEIR MARK OF OWNERSHIP
REMEMBER FREE WILL IS A BITC$H
AND HIND-SIGHT IS 2020 TOO LATE TO LOOK BACK AFTER YOU TOOK THEIR MARK
✌MUCH GRACE AN PEACE AND FORBEARANCE TO ALL
STAY STRONG
FOLLOW ME I WILL SHOW YOU REACTIONS OF THE POKEY POKEY THE EFFECT OF IT REMOVING YOUR SOUL
OVER NEXT MONTH ON
YOUTUBE , RUMBLE , BRIGHTEON
FOR MANY WILL BE SOUL LESS IN THESE DAYS
MANY BORN WILL BE UNNATURAL IN SPIRIT
THEN UNDERSTAND THAT YOU CHOOSE IT THROUGH THEIR FORCE EXERTED ON YOUR SENSES
AND TAKING IT DISCONNECTS YOU FROM SOURCE ( GOD ) IT REMOVES YOUR CONNECTION WITH GOD BY YOU CHOOSING TO GIVE UP OWNERSHIP OF YOURSELF ( YOUR SOUL ) AND TAKING THEIR MARK OF OWNERSHIP
REMEMBER FREE WILL IS A BITC$H
AND HIND-SIGHT IS 2020 TOO LATE TO LOOK BACK AFTER YOU TOOK THEIR MARK
✌MUCH GRACE AN PEACE AND FORBEARANCE TO ALL
STAY STRONG
FOLLOW ME I WILL SHOW YOU REACTIONS OF THE POKEY POKEY THE EFFECT OF IT REMOVING YOUR SOUL
OVER NEXT MONTH ON
YOUTUBE , RUMBLE , BRIGHTEON
FOR MANY WILL BE SOUL LESS IN THESE DAYS
MANY BORN WILL BE UNNATURAL IN SPIRIT
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