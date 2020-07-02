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Thierry Casasnovas - Le confinement nous a réveillés, ne nous rendormons pas ! ( Prologue "Un été pour tout changer")
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6 views • July 02, 2020
Import YT 1er juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=vkUQP2uu9d8
Chaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
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▶https://regenere.learnybox.com/10-cles-pour-reprendre-sa-sante-en-main/
Musique " Changer le monde" de Ryon:
▶https://ryon.fr/
Article de Anthony Fauci, Directeur de l'institut national américain pour les allergies et les maladies infectieuses et responsable de toute l'organisation de la campagne de quarantaine aux USA : ▶https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2002387
Event 201 en octobre 2019:
▶https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
Urban Outbreack le 31 octobre 2019:
▶https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&;context=civmilresponse-program-sims-uo-2019
COVID-19 – LIGNES DIRECTRICES POUR LA CERTIFICATION ET LE CODAGE DES DÉCÈS ( Document ONU en français)
▶https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200423_FR.pdf?ua=1
Bill Gates annonce la mise en place probable de systèmes de marquages digitaux pour les personnes testées et vaccinées:
▶https://www.reddit.com/r/Coronavirus/comments/fksnbf/im_bill_gates_cochair_of_the_bill_melinda_gates/
Ce que Bill Gates décrit existe déjà, ce sont des micro aiguilles qui injectent des microparticules sous la peau ayant la propriété d'émettre de la lumière proche du spectre infra rouge:
▶https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162
Les médecins reçoivent une rémunération exceptionnelle pour chaque cas de Covid rapporté ainsi que chaque fois qu'ils réalisent un travail de traçage des contacts potentiels de cette personne:
▶https://www.ameli.fr/medecin/actualites/les-medecins-au-coeur-du-circuit-de-contact-tracing-des-patients-covid-19
Aux USA un projet de loi HR6666 (soutenu par 45 memebres du congrès) vise a créer des brigades de test autorisés à réaliser des tests y compris dans les maisons privées:
▶https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6666/text
Durant la période de confinement il a été laissé libre aux opérateurs de téléphonie mobile d'installer leurs antennes ou bon leur semble sans aucun contrôle :
▶https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOX2008260R/jo/texte
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