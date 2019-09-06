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EVIL INSIDE - Teaser
Mutas
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29 views • September 06, 2019
https://deceptions.org

Evil Inside Files 01 - Zionismus, Lobbyismus
Files 01 ist nicht wirklich ein Film. Es sind zusätzliche Informationen die so nicht in den Hauptfilmen zu sehen sind.

Evil Inside Files 02 - Das Umfeld von Trump
Schon eher als Film zu verstehen, zeigt das Video das direkte politische und finanzielle Umfeld von Trump. Verifizierbar.

Evil Inside - In einer Nussschale
Der Versuch die wichtigsten Informationen in möglichst kürzester Form in einen Film zu bringen. Der Gedanke ist, ein Stück Information zu haben welches man getrost jedem geben kann. Film ist in Produktion und wird in Kürze veröffentlicht.

Evil Inside - Die Lobby
Der erste von 2 Hauptfilmen in Spielfilmlänge. Er zeigt im Detail wie das Netzwerk das uns kontrolliert funktioniert und welche Gruppen und Personen dahinter stehen. Film ist in Produktion.

Evil Inside - Der Plan
„Der Plan“ dreht sich um die Details. Das „Wer“ und „Wer nicht“. Die Motivation und das „Warum“. Was ist das Endziel und wie nahe ist man diesem Ziel? „Der Plan“ will diese Fragen beantworten.

Evil Inside - Konsequenzen
Was bedeutet all diese Information für uns? Können wir diesen Plan abwenden? Und wenn . . . wie?

Warum weißt du davon nichts?
Kein Teil der Reihe, aber die Informationen verdichten das Verständnis zur Gesamtsituation. Bitte unbedingt ansehen. Bevor es auf YT unzugänglich gemacht werden musste, hatte der Film über 40.000 Aufrufe . . .
Keywords
usaadlaipaceuropakommunismusantisemitismusabe foxmananti-weissbarbara spectregegen christenglobalismuszensurzionismus
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