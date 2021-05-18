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WORLD WIDE RALLY FOR FREEDOM - Denmark Part 14 FINALE [15.05.2021]
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90 views • May 18, 2021
18.05.2021 Att: Alle de Unge i dette land incl Men In Black, Denmark
Hvornår er NOK, rent faktisk NOK?
Kan I ikke 'se' hvad der foregår?
Nanna Fri blev fik 2 års ubetinget fængsel i Københavns Byret for at have sagt nogle 'ord'.
Jeppe Kofod blev udnævnt Danmarks Udenrigsminister, selv om han er Pædofil.
Bevis:
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021](12:38 min)
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Lars Andersen - Om Jeppe Kofod [13.02.2021](16:53 min)
https://www.bitchute.com/video/mK0oIJOVCC3S/
Jeg fik nok i 2017 hvor jeg begyndte at offentliggøre hvad der foregår...
Hvornår er NOK, rent faktisk NOK?
Links til verificering under alle mine videoer.
Dette handler IKKE kun om SARS-COV-2 corona Influenza virus..
Disse systematiske forbrydelser har foregået i årevis, det handler bl.a. om:
1. Systematisk ulovlig sagsbehandling
2. Systematiske lovbrud hvor ingen stilles til ansvar
3. Børnesager incl Pædofili (Nana Fri + Jeppe Kofod m.fl)
4. Tvangsfjernelser af børn
5. Ældre og handicap sager
6. Pædofile beskyttes
7. Udenrigsminister Jeppe Kofod er pædofil
8. Hele Retssystemet incl 99,9 % af alle advokater er plumråddne og korrupte.
9. Mette frederiksen undersøger og frikender sig selv
10. Kommunerne undersøger og frikender sig selv
11. Politikerne undersøger og frikender sig selv
12. Grundloven er brudt i årevis [research Martin Tidsvilde]
13. Eliten [Satanisterne] holder hånden over hinanden
Og der er mere endnu...
Tingene hænger sammen, Satanisterne der 'taler' sødt empatisk forstående imødekommende 'politiske korrekt' Djøf- pg NPM speak, DoubleSpeak + NewSpeak, knepper os i røven imens de smiler sødt... Også dokumenteret i årevis
Jeg kan så 'lugte' sådanne satanister på meget kort tid med min efterhånden årelange erfaring på dette område... Min 'Bullshit detector er nu ekstremt skærpet...
Jeg er FRITAGET APP/WEB: https://fritaget.fbf.one/
Men In Black, Denmark 11 maj 2021 - WORLD WIDE RALLY FOR FREEDOM
MOBILEPAY/ SAMMENSKUDSGILDE: 9842NE
Begivenhed : https://bit.ly/33Jll8p
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
Men In Black, Denmark 13 maj 2021 18:28: EN GANG FOR ALLE!
Men In Black Denmark er en folkelig bevægelse og en platform for folk der gerne vil et alternativt samfund, hvor elitens frygt og opdelende politiker, ikke skal være styrende.
Vi støtter aldrig nogen regeringer eller politiske organisationer, som har bidraget/bidrager til, at skabe de problemer vi har i dag. Hverken herhjemme eller i udlandet.
Derfor vælger vi ikke side i nogen konflikt, når vi sætter fokus på palæstinensere der lider under bomber, og heller ikke når vi sætter fokus på den israelske befolkning, der som foregangsland er tvunget til at leve med vaccination og vaccinepas, kontrol og overvågning.
Som apolitisk organisation vil vi netop vise at man kan holde begge folk på alle sider af en konflikt og stadig være imod den splittelse og armod, som politikerne og eliten forårsager.
Vi nægter at bidrage til polariseringen af befolkninger, der lider under en konflikt. Vi spiller ikke efter Elitens pibe og nægter at lade os styre af frygt og manipulation.
Ægte medmenneskelighed er en svær balancegang i en verden præget af manipulation og løgne. Ingen skal nogensinde forfalde til at hylde bomber mod NOGEN befolkninger.
FUCK HØJREFLØJEN - FUCK VENSTREFLØJEN - FUCK ALLE REGERINGER - VI ER FOLKET OG KUN MED FOLKET!
https://www.facebook.com/events/303100951530864/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/303100951530864/
Men In Black, Denmark - Kom til begravelsesoptog på lørdag
Vores friheder er lige så stille ved at blive taget fra os. Det sker i små skridt og på en måde, så de fleste accepterer at give køb på nogle friheder, for at få andre af dem tilbage.
Hver generation skal kæmpe for de værdier som de gerne vil have skal gælde for samfundet. Siger vi ikke fra, når vores rettigheder bliver tager fra os, tror magthaverne at de kan skubbe grænsen længere og længere.
Vi har FÅET NOK! Og opfordrer jer alle til at SIGE FRA i fællesskab.
https://www.facebook.com/104960441491640/photos/gm.318889673285325/186994386621578/
Mvh Kim Osbøl
https://www.facebook.com/kim.temp
https://twitter.com/Kim_Osboel
https://anonup.com/@Kim_Osboel
https://www.bitchute.com/channel/3YqC0mK7nzxz/
https://www.brighteon.com/channels/kimosboel
https://www.ourfreedomtube.com/@Kim_Osboel
https://www.ourfreedombits.com/@Kim_Osboel
https://www.ourfreedombook.com/Kim_Osboel
https://brandnewtube.com/@Kim_Osboel
https://www.minds.com/kim_osboel/
https://odysee.com/@Kim_Osb%C3%B8l:b
https://vimeo.com/user125251652
https://parler.com/profile/KimOsboel/
https://mewe.com/i/kimosb%C3%B8l
https://gab.com/Kim_Osboel
https://t.me/Kim_Osboel
https://awakeningincubator.com/members/kim_osboel/
[2017] http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
YouTube #2: https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA/
Rumble #2: https://rumble.com/user/KimOsboel (Kun Danske)
Hvornår er NOK, rent faktisk NOK?
Kan I ikke 'se' hvad der foregår?
Nanna Fri blev fik 2 års ubetinget fængsel i Københavns Byret for at have sagt nogle 'ord'.
Jeppe Kofod blev udnævnt Danmarks Udenrigsminister, selv om han er Pædofil.
Bevis:
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021](12:38 min)
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Lars Andersen - Om Jeppe Kofod [13.02.2021](16:53 min)
https://www.bitchute.com/video/mK0oIJOVCC3S/
Jeg fik nok i 2017 hvor jeg begyndte at offentliggøre hvad der foregår...
Hvornår er NOK, rent faktisk NOK?
Links til verificering under alle mine videoer.
Dette handler IKKE kun om SARS-COV-2 corona Influenza virus..
Disse systematiske forbrydelser har foregået i årevis, det handler bl.a. om:
1. Systematisk ulovlig sagsbehandling
2. Systematiske lovbrud hvor ingen stilles til ansvar
3. Børnesager incl Pædofili (Nana Fri + Jeppe Kofod m.fl)
4. Tvangsfjernelser af børn
5. Ældre og handicap sager
6. Pædofile beskyttes
7. Udenrigsminister Jeppe Kofod er pædofil
8. Hele Retssystemet incl 99,9 % af alle advokater er plumråddne og korrupte.
9. Mette frederiksen undersøger og frikender sig selv
10. Kommunerne undersøger og frikender sig selv
11. Politikerne undersøger og frikender sig selv
12. Grundloven er brudt i årevis [research Martin Tidsvilde]
13. Eliten [Satanisterne] holder hånden over hinanden
Og der er mere endnu...
Tingene hænger sammen, Satanisterne der 'taler' sødt empatisk forstående imødekommende 'politiske korrekt' Djøf- pg NPM speak, DoubleSpeak + NewSpeak, knepper os i røven imens de smiler sødt... Også dokumenteret i årevis
Jeg kan så 'lugte' sådanne satanister på meget kort tid med min efterhånden årelange erfaring på dette område... Min 'Bullshit detector er nu ekstremt skærpet...
Jeg er FRITAGET APP/WEB: https://fritaget.fbf.one/
Men In Black, Denmark 11 maj 2021 - WORLD WIDE RALLY FOR FREEDOM
MOBILEPAY/ SAMMENSKUDSGILDE: 9842NE
Begivenhed : https://bit.ly/33Jll8p
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
Men In Black, Denmark 13 maj 2021 18:28: EN GANG FOR ALLE!
Men In Black Denmark er en folkelig bevægelse og en platform for folk der gerne vil et alternativt samfund, hvor elitens frygt og opdelende politiker, ikke skal være styrende.
Vi støtter aldrig nogen regeringer eller politiske organisationer, som har bidraget/bidrager til, at skabe de problemer vi har i dag. Hverken herhjemme eller i udlandet.
Derfor vælger vi ikke side i nogen konflikt, når vi sætter fokus på palæstinensere der lider under bomber, og heller ikke når vi sætter fokus på den israelske befolkning, der som foregangsland er tvunget til at leve med vaccination og vaccinepas, kontrol og overvågning.
Som apolitisk organisation vil vi netop vise at man kan holde begge folk på alle sider af en konflikt og stadig være imod den splittelse og armod, som politikerne og eliten forårsager.
Vi nægter at bidrage til polariseringen af befolkninger, der lider under en konflikt. Vi spiller ikke efter Elitens pibe og nægter at lade os styre af frygt og manipulation.
Ægte medmenneskelighed er en svær balancegang i en verden præget af manipulation og løgne. Ingen skal nogensinde forfalde til at hylde bomber mod NOGEN befolkninger.
FUCK HØJREFLØJEN - FUCK VENSTREFLØJEN - FUCK ALLE REGERINGER - VI ER FOLKET OG KUN MED FOLKET!
https://www.facebook.com/events/303100951530864/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/303100951530864/
Men In Black, Denmark - Kom til begravelsesoptog på lørdag
Vores friheder er lige så stille ved at blive taget fra os. Det sker i små skridt og på en måde, så de fleste accepterer at give køb på nogle friheder, for at få andre af dem tilbage.
Hver generation skal kæmpe for de værdier som de gerne vil have skal gælde for samfundet. Siger vi ikke fra, når vores rettigheder bliver tager fra os, tror magthaverne at de kan skubbe grænsen længere og længere.
Vi har FÅET NOK! Og opfordrer jer alle til at SIGE FRA i fællesskab.
https://www.facebook.com/104960441491640/photos/gm.318889673285325/186994386621578/
Mvh Kim Osbøl
https://www.facebook.com/kim.temp
https://twitter.com/Kim_Osboel
https://anonup.com/@Kim_Osboel
https://www.bitchute.com/channel/3YqC0mK7nzxz/
https://www.brighteon.com/channels/kimosboel
https://www.ourfreedomtube.com/@Kim_Osboel
https://www.ourfreedombits.com/@Kim_Osboel
https://www.ourfreedombook.com/Kim_Osboel
https://brandnewtube.com/@Kim_Osboel
https://www.minds.com/kim_osboel/
https://odysee.com/@Kim_Osb%C3%B8l:b
https://vimeo.com/user125251652
https://parler.com/profile/KimOsboel/
https://mewe.com/i/kimosb%C3%B8l
https://gab.com/Kim_Osboel
https://t.me/Kim_Osboel
https://awakeningincubator.com/members/kim_osboel/
[2017] http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
YouTube #2: https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA/
Rumble #2: https://rumble.com/user/KimOsboel (Kun Danske)
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