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Clown Planet News (11 August, 2021): Cuomo Fired, Obama Party, Vax for Kids, & more
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0 view • August 11, 2021
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https://www.nytimes.com/2021/07/30/theater/broadway-audiences-vaccine-requirement.html
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https://summit.news/2021/08/10/msnbc-host-it-was-ok-to-be-an-anti-vaxxer-when-trump-was-president/
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https://www.businessinsider.com/southwest-american-delta-will-not-require-employees-to-get-vaccine-2021-8
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https://twitter.com/ClayTravis/status/1424804915856150536
https://twitter.com/DrewHolden360/status/1424877586778308608
https://twitter.com/UltraWeedHater/status/1424832580864577537
https://twitter.com/AttorneyCrump/status/1424808198071103493
https://twitter.com/thehill/status/1425131171634159619
https://twitter.com/DailyCaller/status/1425134634480934912
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1425286685290549250
https://www.wbtv.com/2021/08/09/charlotte-vote-ordinance-banning-discrimination-against-sexual-orientation-gender-identity-natural-hairstyles/
https://www.catholicnewsagency.com/news/248640/catholic-gymnast-simone-biles-says-she-is-pro-choice-in-social-media-post
https://baltimore.cbslocal.com/2021/08/07/mask-mandates-go-into-effect-in-baltimore-city-on-monday-montgomery-county-saturday/?taid=610fb94143b80f000127ee5d&;utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://rumble.com/vkt58j-cdc-publishes-green-zone-concentration-camp-protocol-preparing-masses-impri.html
https://rumble.com/vkppo0-covid-is-a-global-propaganda-operation.html
https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19861
https://nypost.com/2021/08/08/donald-trump-says-operation-warp-speed-saved-lives/?utm_source=twitter_sitebuttons&;utm_medium=site%20buttons&utm_campaign=site%20buttons
https://redstate.com/scotthounsell/2021/08/06/exclusive-cdc-director-walenskys-husband-received-5-million-in-hhs-grants-and-thats-just-the-start-of-it-n421809
https://thehill.com/homenews/media/566864-joe-rogan-vaccine-passports-one-step-closer-to-dictatorship?rl=1
https://www.zerohedge.com/covid-19/swedish-professor-says-5-shots-covid-vaccine-may-be-necessary
https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/invasive-new-identity-authentication-for-unemployment-spreading-across-country_3935482.html
https://www.biznews.com/health/2021/07/26/sweden-covid
https://www.nytimes.com/2021/07/30/theater/broadway-audiences-vaccine-requirement.html
https://khn.org/morning-breakout/perspectives-the-time-has-come-for-vaccine-mandates-health-insurance-discounts-for-covid-vaccination/
https://off-guardian.org/2021/08/10/watch-d4ce-symposium-2-the-going-direct-reset/
https://summit.news/2021/08/10/msnbc-host-it-was-ok-to-be-an-anti-vaxxer-when-trump-was-president/
https://summit.news/2021/08/10/italy-to-extend-vaccine-passports-to-public-transport-schools/
https://www.youtube.com/watch?v=auSox6ybZD8
https://summit.news/2021/08/10/un-to-consider-spraying-sulfate-aerosols-above-the-earths-surface-to-reduce-global-temperatures/
https://www.timesofisrael.com/hospitalizations-are-spiraling-is-a-fourth-covid-lockdown-at-our-doorstep/
https://www.zerohedge.com/covid-19/ohio-judge-orders-man-convicted-fentanyl-possession-get-vaccine-or-face-jail-time
https://www.businessinsider.com/southwest-american-delta-will-not-require-employees-to-get-vaccine-2021-8
https://www.corbettreport.com/trustthescience/
https://rumble.com/vkst86-netherlands-prime-minister-caught-lying.html
https://summit.news/2021/08/11/cnn-medical-propagandist-kids-in-schools-need-industrial-grade-masks-weekly-tests/
https://summit.news/2021/08/11/macron-says-showing-police-your-papers-to-visit-a-cafe-is-about-freedom/
https://www.americamagazine.org/faith/2021/08/10/covid-vaccine-mandate-exemptions-voluntary-ignorance-241196
https://www.cnn.com/2021/08/10/us/broward-county-schools-mask-mandate-vote/index.html
https://www.nytimes.com/2021/08/10/opinion/covid-schools-masks.html
https://twitter.com/NeverSleever/status/1424524790841454594
https://qcovid.org/Home/AcademicLicence?licencedUrl=%2FCalculation
https://twitter.com/goddeksineal/status/1424676393107996673/photo/1
https://twitter.com/DrLeanaWen/status/1424784680218415109
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1425474363160137730
https://twitter.com/thebradsmith/status/1425082640248582145
https://twitter.com/Morning_Joe/status/1425140502198882306
https://twitter.com/JamesYoder/status/1425247449833160710
https://twitter.com/disclosetv/status/1425435129787396105
https://twitter.com/Tiagosapo44/status/1424306457407856642/photo/1
https://twitter.com/nuijten_rob/status/1424313680334888960/photo/1
https://twitter.com/SydneyLWatson/status/1424515434498428935
https://twitter.com/Resist_03/status/1422818981920993280
https://twitter.com/Earthlingz963/status/1425295844715204612
https://breaking911.com/heads-up-fema-will-conduct-a-test-of-the-emergency-alert-system-on-wednesday/
https://twitter.com/disclosetv/status/1425175802115678210
https://twitter.com/therecount/status/1425139441002328069
https://twitter.com/FatEmperor/status/1424864029353422852
https://twitter.com/RandPaul/status/1424399282447298563
https://twitter.com/Geopolitics_Emp/status/1424949053721358343
https://twitter.com/MaryamHenein/status/1424949884969361413
https://twitter.com/Catholicizm/status/1424816724680003584
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