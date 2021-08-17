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Manipulación de los medios sobre el COVID19 - La razon de porque Dios permite los sufrimientos [ESTUDIO-ANÁLISIS DEL DÍA 12-11-2020]
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11 views • August 17, 2021
Se hizo un análisis de la manipulación que hacen los medios de comunicación sobre el tema del COVID19.
Tambien se hizo una observación precisa de porque Dios permite el sufrimiento y de como como el ser humano está en camino en cambiar su futuro para mejor o llevarlo a la aniquilación en este Nuevo Orden Mundial venidero que es la gran tribulación.
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Tambien se hizo una observación precisa de porque Dios permite el sufrimiento y de como como el ser humano está en camino en cambiar su futuro para mejor o llevarlo a la aniquilación en este Nuevo Orden Mundial venidero que es la gran tribulación.
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