Manipulación de los medios sobre el COVID19 - La razon de porque Dios permite los sufrimientos [ESTUDIO-ANÁLISIS DEL DÍA 12-11-2020]

Batalladores en EL CAMINO 1 follower Follow 0 Share Add to... Share Report

11 views • August 17, 2021



Tambien se hizo una observación precisa de porque Dios permite el sufrimiento y de como como el ser humano está en camino en cambiar su futuro para mejor o llevarlo a la aniquilación en este Nuevo Orden Mundial venidero que es la gran tribulación.



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