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ΟΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
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384 views • March 11, 2022
Στο επόμενο επεισόδιο της σειράς που πολύ θα ήθελαν να έχει για τελευταίο τη μεγάλη επανεκκίνηση τα μέσα εξαπάτησης αφενός μεν συνεχίζουν να μας ταράζουν στα fake news αποδεικνύοντας το πόσο εύπλαστη είναι η πραγματικότητα όταν παρουσιάζεται από το πρίσμα τους αφετέρου δε να μας παρουσιάζουν διάφορα ευτράπελα που αν τα ‘βλεπες αποκομμένα μόνο κατάσταση πολέμου δε θα σου μαρτυρούσαν. Μέσα σε όλα αυτά όμως βρίσκεται και η προσπάθεια τους να αποκρύψουν τα βιολογικά εργαστήρια που κατέλαβαν οι Ρώσοι τα οποία αποτελούν μέρος ενος δικτύου τέτοιων Αμερικανικών εργαστηρίων παγκοσμίως και βρήκαμε τα στοιχεία που δείχνουν πως μάλιστα είναι υπεύθυνα για διάφορες επιδημίες οι οποίες έχουν προκύψει σε περιοχές της Ουκρανίας βάζοντας έτσι στο παιχνίδι του δημοσίου λόγου και το ενδεχόμενο ενός βιολογικου πολέμου μετά από πυρηνικού και κυβερνοεπιθέσεων προκειμένου να μην μπορεί κανεις να αποφασίσει ούτε τι είναι λιγότερο προτιμητέο.
Και εκτός από τις ενδεχόμενες απειλές έχουμε και τις άμεσες που απλά επιταχύνονται σε σχέση με την προ-πολέμου εποχή και δεν είναι άλλες από το τετράγωνο ενέργεια-εφοδιασμοί-αγορά εργασίας-οικονομία. Αυτοί οι συνδεόμενοι μεταξύ τους τομείς καταλαβαίνουμε πως είναι απαραίτητο να γίνουν σμπαράλια ούτως ώστε να περάσουμε στη νέα εποχή γι’αυτό και όλως τυχαίως τώρα που η κατάσταση με τη Ρωσία έχει εξελιχθεί ανενόχλητα η μόνη απάντηση από την πλευρά της δύσης έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλάσια κόστη και εμπόδια για τον ήδη επιβαρυμένο μέσο άνθρωπο. Όμως η ευρωπαϊκή ένωση εντόπισε τη θετική πλευρά του πράγματος καθώς τώρα που χωρίς να το περιμένουν καθόλου βρεθήκαμε εξαρτώμενοι από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο των Ρώσων αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ανεξαρτητοποιηθούμε να πάμε γρηγορότερα προς τη χρήση των πολυπόθητων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ατζέντας 30. Όσο για τις διατροφικές λύσεις και πάλι έχουν ετοιμες τις νέες βιώσιμες γαστρονομικές προτάσεις με έντομα, γενετικά τροποποιημένα προϊόντα αλλά και ανθρώπους.
Το timing όμως που μπήκε η νέα κασέτα και ανέλαβαν δράση οι αντιπερισπασμοί όταν ακριβώς χαλάρωναν με το αφήγημα του κοροϊδοϊού δείχνει ακόμα ιδανικότερο γι’αυτούς λαμβάνοντας υπ’όψην πως πλέον στην Αγγλία τα στοιχεία είναι δραματικά και 9 στους 10 θανάτους που γράφονται για covid είναι μπολιασμένοι ενώ στην Αυστραλία το ίδιο ισχύει για 4 στους 5. Και όχι μόνο απομακρύνεται από αυτά τα δεδομένα η προσοχή του κόσμου αλλά παράλληλα ο ΠΟΥ με τη Deutsche Telecom ετοιμάζουν ένα παγκόσμιο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού βασισμένο σε QR για τα κινητά για να πάρει μετά τη σκυτάλη ο Μπιλάκος και να “προβλέψει” πως σαν εξέλιξη των κινητών θα μπορούσε να είναι το κβαντικό τατου πάνω μας το οποίο επίσης θα μπορεί να συλλέγει και στοιχεία της υγείας μας στα πλαίσια του γνωστού πλέον διαδικτύου των σωμάτων.
Όσο όμως εντείνουν τη σύγχιση και το φόβο για να μας καταστήσουν είτε απαθείς είτε άναρχα αντιδρώντες όλο και περισσότερο επιβεβαιώνεται πως ο δρόμος είναι ένας, αυτός που έδειξε η μετουσίωση του καλού, ο Ιησούς Χριστός και μόνο μέσα από εκεί βρίσκουμε τη γαλήνη του νου και τη διαύγεια να πράττουμε ό,τι είναι απαραίτητο αλλά και αγαθό σε κάθε περίσταση διατηρώντας την ελευθερία που μας χάρισε και δίνοντας βάση περισσότερο από το κάθε τι στη σωτηρία της ψυχής μας.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: https://angelokarageorgos.gr/oi-klassikoi-antiperispasmoi-en-meso-enos-epitahinomenou-straggalismou
Και εκτός από τις ενδεχόμενες απειλές έχουμε και τις άμεσες που απλά επιταχύνονται σε σχέση με την προ-πολέμου εποχή και δεν είναι άλλες από το τετράγωνο ενέργεια-εφοδιασμοί-αγορά εργασίας-οικονομία. Αυτοί οι συνδεόμενοι μεταξύ τους τομείς καταλαβαίνουμε πως είναι απαραίτητο να γίνουν σμπαράλια ούτως ώστε να περάσουμε στη νέα εποχή γι’αυτό και όλως τυχαίως τώρα που η κατάσταση με τη Ρωσία έχει εξελιχθεί ανενόχλητα η μόνη απάντηση από την πλευρά της δύσης έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλάσια κόστη και εμπόδια για τον ήδη επιβαρυμένο μέσο άνθρωπο. Όμως η ευρωπαϊκή ένωση εντόπισε τη θετική πλευρά του πράγματος καθώς τώρα που χωρίς να το περιμένουν καθόλου βρεθήκαμε εξαρτώμενοι από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο των Ρώσων αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ανεξαρτητοποιηθούμε να πάμε γρηγορότερα προς τη χρήση των πολυπόθητων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ατζέντας 30. Όσο για τις διατροφικές λύσεις και πάλι έχουν ετοιμες τις νέες βιώσιμες γαστρονομικές προτάσεις με έντομα, γενετικά τροποποιημένα προϊόντα αλλά και ανθρώπους.
Το timing όμως που μπήκε η νέα κασέτα και ανέλαβαν δράση οι αντιπερισπασμοί όταν ακριβώς χαλάρωναν με το αφήγημα του κοροϊδοϊού δείχνει ακόμα ιδανικότερο γι’αυτούς λαμβάνοντας υπ’όψην πως πλέον στην Αγγλία τα στοιχεία είναι δραματικά και 9 στους 10 θανάτους που γράφονται για covid είναι μπολιασμένοι ενώ στην Αυστραλία το ίδιο ισχύει για 4 στους 5. Και όχι μόνο απομακρύνεται από αυτά τα δεδομένα η προσοχή του κόσμου αλλά παράλληλα ο ΠΟΥ με τη Deutsche Telecom ετοιμάζουν ένα παγκόσμιο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού βασισμένο σε QR για τα κινητά για να πάρει μετά τη σκυτάλη ο Μπιλάκος και να “προβλέψει” πως σαν εξέλιξη των κινητών θα μπορούσε να είναι το κβαντικό τατου πάνω μας το οποίο επίσης θα μπορεί να συλλέγει και στοιχεία της υγείας μας στα πλαίσια του γνωστού πλέον διαδικτύου των σωμάτων.
Όσο όμως εντείνουν τη σύγχιση και το φόβο για να μας καταστήσουν είτε απαθείς είτε άναρχα αντιδρώντες όλο και περισσότερο επιβεβαιώνεται πως ο δρόμος είναι ένας, αυτός που έδειξε η μετουσίωση του καλού, ο Ιησούς Χριστός και μόνο μέσα από εκεί βρίσκουμε τη γαλήνη του νου και τη διαύγεια να πράττουμε ό,τι είναι απαραίτητο αλλά και αγαθό σε κάθε περίσταση διατηρώντας την ελευθερία που μας χάρισε και δίνοντας βάση περισσότερο από το κάθε τι στη σωτηρία της ψυχής μας.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: https://angelokarageorgos.gr/oi-klassikoi-antiperispasmoi-en-meso-enos-epitahinomenou-straggalismou
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