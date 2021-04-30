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'(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΛΩΣΗ) ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
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543 views • April 30, 2021
30/04/2021 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΑΔΕΡΦΙΑ-ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΑ.
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΛΩΣΗ) ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ.
ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ (ΑΣ ΘΑΨΟΥΜΕ) ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΠΙΑ, ΚΙ ΑΣ ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΜΑΣ.
ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΕ, ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΔΕΣΜΙΟΥΣ ΜΑΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΣΕ, ΚΙ ΑΣ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΗ ΑΓΑΠΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΕΠΛΑΣΕ Ο ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΘΕΟΣ
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ.
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ.
ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ, ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΦΙΛΙΑ.
DECLARATION OF SOVEREIGNTY
I RELEASE AND DECREE
I RELEASE ALL REMAINING RESISTANCE
I RELEASE ALL FEAR STILL STUCK IN MY BODY, MY CELLS, BLOOD, AND BONES
I RELEASE ALL UNFORGIVENESS
I RELEASE ALL RESENTMENT
I RELEASE ALL GUILT, ALL SHAME, ALL BLAME
I RELEASE ALL VICTIM ENERGY
I RELEASE ALL PERSECUTOR ENERGIES, ALL JUDGEMENT, ALL CRITICISM
I RELEASE ALL PRECONCEIVED IDEAS
I RELEASE ALL JEALOUSY, ALL HATE, ALL ANGER, ALL GRIEF, PAIN, AND SUFFERING
I RELEASE ALL FRUSTRATION
I RELEASE ALL NEED TO CONTROL ME ALL MANIPULATION
I RELEASE SPITE, ALL FEELINGS OF I'M NOT GOOD ENOUGH OR BETTER THAN ANY OTHER
I AM RELEASING ALL REMAINING IMPLANTS, DEVICES, ENTITIES, ATTACHMENTS, CORDS, TIES, VOWS, PACTS, CONTRACTS, AGREEMENTS, ALL AND EVERYTHING THAT BINDS ME TO THE OLD, ALL THAT DOESN'T SERVE MY HIGHEST GOOD ANY LONGER
I RELEASE ALL REMAINING FEELINGS OF SEPARATION FROM SELF, OTHERS, MY HIGHER SELF, SOUL, OVERSOUL, MONAD, AND SOURCE
I RELEASE ALL REMAINING RESISTANCE TO CHANGE
I RELEASE ALL SUPPRESSION
I RELEASE ALL ARROGANCE
I RELEASE MY NEGATIVE EGO
I RELEASE MY LOWER NATURE
I RELEASE ALL BLOCKS, BARRIERS, AND CHAINS THAT PREVENT ME FROM MOVING FORWARD
I RELEASE ALL OUTDATED THINKING, ALL BELIEF SYSTEMS, TEMPLATES, PROGRAMS, BEHAVIORAL, AND THOUGHT PATTERNS THAT KEEP ME EXPERIENCING OLD TIMELINES AND EXPERIENCES
I OVERWRITE AND OVERRIDE ALL LESSER DNA, ALL LESSER CODES, AND STRANDS WITHIN EVERYONE OF MY CELLS, ATOMIC AND SUBATOMIC PARTICLES AND WAVES AND ALL SPACES IN BETWEEN, DOWN TO THE MITOCHONDRIA, ACROSS ALL TIME AND SPACE, ALL THE DIMENSIONS, ALL REALITIES, ALL UNIVERSES
I RELEASE ALL AND EVERYONE THAT IS NOT IN ALIGNMENT WITH MY HIGHEST GOOD AND ORIGINAL DIVINE TRUE HUMAN SOURCE BLUEPRINT
I RELEASE ALL FEELINGS OF HOPELESSNESS, DESPAIR, DEPRESSION, LOW SELF, WORTH, AND HEAVINESS
I RELEASE ALL SELF DENIAL, ALL DELUSIONS, ALL FALSE HOPES
I RELEASE ALL BLOCKS AROUND MY HEART AND MIND
I RELEASE ALL DENSITY, ALL DISTORTIONS, ALL MIND CONTROL, ALL AND EVERYTHING TRYING TO KEEP ME DOWN AND HOLD ME BACK
I AM RELEASING ALL INTERFERENCES
I AM REMOVING ALL AND EVERYTHING THAT IS STANDING IN MY WAY FROM BECOMING THE HIGHEST VERSION OF MY SELF
I AM RELEASING ALL LOWER THOUGHT FORMS TRYING TO DISCOURAGE ME AND HOLD ME BACK
I RELEASE ALL THAT IS NOT LOVE, NOT COMPASSION, NOT UNDERSTANDING, NOT FORGIVENESS, NOT ONENESS
I AM RELEASING ALL FEELINGS OF DOUBT, DISBELIEF, AND CONFUSION
I RELEASE EVERY THOUGHT, FEELING, AND BELIEF THAT I AM NOT GOOD OR STRONG ENOUGH TO MAKE IT AS I AM
I RELEASE ALL FEELINGS AND THOUGHTS, MAKING ME BELIEVE I AM NOT WORTHY OF A HAPPY, PEACEFUL, FULFILLED, JOYFUL, BALANCED, ABUNDANT AND LOVE FILLED LIFE
I RELEASE ALL PROGRAMMING TELLING ME I CAN NOT HAVE IT ALL
I RELEASE ALL WORRIES, ALL TENSION, ALL ANXIETY
I RELEASE MY OLD SELF, MY LOWER SELF, ALL OF ME WHICH I’VE COME TO LOVE AND ACCEPT AND WELCOME, I CAN NOW LET GO OF ALL THAT IS NO LONGER IN ALIGNMENT SO I CAN INTEGRATE ALL OF ME SO I CAN RELEASE ALL THAT I AM NOT. TO MAKE SPACE FOR MY TRUE SELF, TO EMERGE ONCE AGAIN MY INNER CHRIST, MY TRUE DIVINE HUMAN, MY SOURCE SELF, RESURRECTED AND REBORN LIKE THE PHOENIX FROM ASHES IRISE LIKE NEVER BEFORE, AS A NEW DAWN BREAKS.
I HAVE ARRIVED HOME AT LAST. I HAVE ARRIVED AS THE TRUE AUTHENTIC ME AT HOME IN MY HEART PURE SOURCE, LOVE DIVINE LOVE AS ONE.
NOTHING ELSE REQUIRED AM A SOURCE!
I AM SOVEREIGN!
I AM FREE!!!
THANK YOU…THANK YOU…THANK YOU MY DIVINE SOURCE!!!
THANK YOU JOANNE…!!!
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΛΩΣΗ) ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ.
ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ (ΑΣ ΘΑΨΟΥΜΕ) ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΠΙΑ, ΚΙ ΑΣ ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΜΑΣ.
ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΕ, ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΔΕΣΜΙΟΥΣ ΜΑΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΣΕ, ΚΙ ΑΣ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΗ ΑΓΑΠΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΕΠΛΑΣΕ Ο ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΘΕΟΣ
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ.
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ.
ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ, ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΦΙΛΙΑ.
DECLARATION OF SOVEREIGNTY
I RELEASE AND DECREE
I RELEASE ALL REMAINING RESISTANCE
I RELEASE ALL FEAR STILL STUCK IN MY BODY, MY CELLS, BLOOD, AND BONES
I RELEASE ALL UNFORGIVENESS
I RELEASE ALL RESENTMENT
I RELEASE ALL GUILT, ALL SHAME, ALL BLAME
I RELEASE ALL VICTIM ENERGY
I RELEASE ALL PERSECUTOR ENERGIES, ALL JUDGEMENT, ALL CRITICISM
I RELEASE ALL PRECONCEIVED IDEAS
I RELEASE ALL JEALOUSY, ALL HATE, ALL ANGER, ALL GRIEF, PAIN, AND SUFFERING
I RELEASE ALL FRUSTRATION
I RELEASE ALL NEED TO CONTROL ME ALL MANIPULATION
I RELEASE SPITE, ALL FEELINGS OF I'M NOT GOOD ENOUGH OR BETTER THAN ANY OTHER
I AM RELEASING ALL REMAINING IMPLANTS, DEVICES, ENTITIES, ATTACHMENTS, CORDS, TIES, VOWS, PACTS, CONTRACTS, AGREEMENTS, ALL AND EVERYTHING THAT BINDS ME TO THE OLD, ALL THAT DOESN'T SERVE MY HIGHEST GOOD ANY LONGER
I RELEASE ALL REMAINING FEELINGS OF SEPARATION FROM SELF, OTHERS, MY HIGHER SELF, SOUL, OVERSOUL, MONAD, AND SOURCE
I RELEASE ALL REMAINING RESISTANCE TO CHANGE
I RELEASE ALL SUPPRESSION
I RELEASE ALL ARROGANCE
I RELEASE MY NEGATIVE EGO
I RELEASE MY LOWER NATURE
I RELEASE ALL BLOCKS, BARRIERS, AND CHAINS THAT PREVENT ME FROM MOVING FORWARD
I RELEASE ALL OUTDATED THINKING, ALL BELIEF SYSTEMS, TEMPLATES, PROGRAMS, BEHAVIORAL, AND THOUGHT PATTERNS THAT KEEP ME EXPERIENCING OLD TIMELINES AND EXPERIENCES
I OVERWRITE AND OVERRIDE ALL LESSER DNA, ALL LESSER CODES, AND STRANDS WITHIN EVERYONE OF MY CELLS, ATOMIC AND SUBATOMIC PARTICLES AND WAVES AND ALL SPACES IN BETWEEN, DOWN TO THE MITOCHONDRIA, ACROSS ALL TIME AND SPACE, ALL THE DIMENSIONS, ALL REALITIES, ALL UNIVERSES
I RELEASE ALL AND EVERYONE THAT IS NOT IN ALIGNMENT WITH MY HIGHEST GOOD AND ORIGINAL DIVINE TRUE HUMAN SOURCE BLUEPRINT
I RELEASE ALL FEELINGS OF HOPELESSNESS, DESPAIR, DEPRESSION, LOW SELF, WORTH, AND HEAVINESS
I RELEASE ALL SELF DENIAL, ALL DELUSIONS, ALL FALSE HOPES
I RELEASE ALL BLOCKS AROUND MY HEART AND MIND
I RELEASE ALL DENSITY, ALL DISTORTIONS, ALL MIND CONTROL, ALL AND EVERYTHING TRYING TO KEEP ME DOWN AND HOLD ME BACK
I AM RELEASING ALL INTERFERENCES
I AM REMOVING ALL AND EVERYTHING THAT IS STANDING IN MY WAY FROM BECOMING THE HIGHEST VERSION OF MY SELF
I AM RELEASING ALL LOWER THOUGHT FORMS TRYING TO DISCOURAGE ME AND HOLD ME BACK
I RELEASE ALL THAT IS NOT LOVE, NOT COMPASSION, NOT UNDERSTANDING, NOT FORGIVENESS, NOT ONENESS
I AM RELEASING ALL FEELINGS OF DOUBT, DISBELIEF, AND CONFUSION
I RELEASE EVERY THOUGHT, FEELING, AND BELIEF THAT I AM NOT GOOD OR STRONG ENOUGH TO MAKE IT AS I AM
I RELEASE ALL FEELINGS AND THOUGHTS, MAKING ME BELIEVE I AM NOT WORTHY OF A HAPPY, PEACEFUL, FULFILLED, JOYFUL, BALANCED, ABUNDANT AND LOVE FILLED LIFE
I RELEASE ALL PROGRAMMING TELLING ME I CAN NOT HAVE IT ALL
I RELEASE ALL WORRIES, ALL TENSION, ALL ANXIETY
I RELEASE MY OLD SELF, MY LOWER SELF, ALL OF ME WHICH I’VE COME TO LOVE AND ACCEPT AND WELCOME, I CAN NOW LET GO OF ALL THAT IS NO LONGER IN ALIGNMENT SO I CAN INTEGRATE ALL OF ME SO I CAN RELEASE ALL THAT I AM NOT. TO MAKE SPACE FOR MY TRUE SELF, TO EMERGE ONCE AGAIN MY INNER CHRIST, MY TRUE DIVINE HUMAN, MY SOURCE SELF, RESURRECTED AND REBORN LIKE THE PHOENIX FROM ASHES IRISE LIKE NEVER BEFORE, AS A NEW DAWN BREAKS.
I HAVE ARRIVED HOME AT LAST. I HAVE ARRIVED AS THE TRUE AUTHENTIC ME AT HOME IN MY HEART PURE SOURCE, LOVE DIVINE LOVE AS ONE.
NOTHING ELSE REQUIRED AM A SOURCE!
I AM SOVEREIGN!
I AM FREE!!!
THANK YOU…THANK YOU…THANK YOU MY DIVINE SOURCE!!!
THANK YOU JOANNE…!!!
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