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Bill Gates Part 4/4 - Meet Bill Gates (NL-SUBS)
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66 views • June 20, 2020
Het lijdt geen twijfel dat Bill Gates veel hoeden heeft gedragen tijdens zijn opmerkelijke reis vanaf zijn vroege leven als de bevoorrechte zoon van een machtspaar in Seattle en zijn huidige status als een van de rijkste en meest invloedrijke mensen op aarde.
Maar zoals we hebben gezien in onze verkenning van de opkomst van Gates als niet-verkozen pleitbezorger op het gebied van gezondheid en volksgezondheid, is de vraag wie Bill Gates werkelijk is niet alleen een filosofische bezigheid.
Vandaag zullen we proberen die vraag te beantwoorden terwijl we de motieven, de ideologie en de verbindingen onderzoeken van deze man die zo behulpzaam is geweest bij het vormgeven van de post-coronaviruswereld.
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Maar zoals we hebben gezien in onze verkenning van de opkomst van Gates als niet-verkozen pleitbezorger op het gebied van gezondheid en volksgezondheid, is de vraag wie Bill Gates werkelijk is niet alleen een filosofische bezigheid.
Vandaag zullen we proberen die vraag te beantwoorden terwijl we de motieven, de ideologie en de verbindingen onderzoeken van deze man die zo behulpzaam is geweest bij het vormgeven van de post-coronaviruswereld.
Volg ons op:
lbry.tv: https://open.lbry.com/@Resistance_Netherlands
BitChute: https://www.bitchute.com/channel/resistancenetherlands/
Facebook: https://www.facebook.com/ResistanceNetherlands
Minds: https://www.minds.com/groups/profile/1117124556004552704/feed
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGFhVpevS-UA50Mr_8Lnibg
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