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La 4ème vague : Frank Vandenbroucke et Yves Van Laethem
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120 views • January 03, 2022
Frank Vandenbroucke et Yves Van Laethem | Damien Gillard et Kody | Le Grand Cactus 113
27 novembre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=NLYEAOv6gh8
Le Grand Cactus - RTBF : https://www.youtube.com/channel/UCGL5paLvoHr-WRi0cc8opAA
Désopilante satire : le taux de contamination au Coronavirus explose à nouveau. Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé est présent sur le plateau du Grand Cactus pour faire le point sur la situation. Le célèbre virologue, Yves Van Laethem, est également présent pour corroborer ses dires.
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27 novembre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=NLYEAOv6gh8
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Désopilante satire : le taux de contamination au Coronavirus explose à nouveau. Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé est présent sur le plateau du Grand Cactus pour faire le point sur la situation. Le célèbre virologue, Yves Van Laethem, est également présent pour corroborer ses dires.
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