TEASER RUTA DE LAS ERMITAS

TEASER PRESENTACIÓN LA RUTA DE LAS ERMITASMONTAÑA DE MONTSERRATCATALUÑAUn cámara amigo de Steven Spielberg, tras estar en Montserrat, nos dijo que si esta montaña estuviera en California, Spielberg ya hubiera ambientado varias películas en ella. Por otro lado, el Dalai Lama, cuando hace unos diez años visitó Montserrat, expresó su deseo -imposible- de vivir como ermitaño en esta increible cordillera. Así es Montserrat. En Catalunya - en España - no sabemos valorar lo que tenemos. Hemos decidido poner remedio a eso, y hemos proyectado un Documental -en mayúsculas- que nos presenta una ruta por las ermitas de Montserrat como iniciación a la espiritualidad personal de los humanos, conectando con otras dimensiones de la Naturaleza, y recuperando las meditaciones de los antiguos ermitaños y de los ancestrales chamanes megalíticos -o druidas-.El Documental que estamos preparando sobre Montserrat no es un documental al uso, sino una Ruta de Iniciación. Y dado que las Instituciones oficiales no están fascinadas con nuestro proyecto, por la visión de espiritualidad moderna que presentamos de Montserrat, necesitamos vuestra ayuda económica. Hacemos pues, una llamada a aquella inmensa minoría (como decía Juan Ramón Jiménez) de personas que aman esta montaña, que laten por ella; sean excursionistas, viajeros o simplemente amantes de Montserrat por motivos familiares. Nuestra lema fundamental en el documental iniciático será el de Goethe: "Sólo en tu Montserrat interior, encontraras la paz y lo divino". Nuestro mapa de ruta sigue la sucesión que propuso Guillermo de Humboldt, viajero romántico y antropólogo, que en el siglo XIX recorrió todas las ermitas en conexión con el poema de Goethe “Los Misterios”.Con Octavi PiulatsUn reportaje de Alicia Ninou