© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Фильм «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ». Серия 2, часть 2
Follow
0
Download MP3
Share
Report
817 views • September 17, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет 2-ю часть 2-й серии док. фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ». В этой части продолжает рассматриваться тема безопасности вакцин, но основной акцент делается на их эффективности.
Врачи и производители вакцин нас убеждают, что вакцины абсолютно безопасны и эффективны. И что только благодаря вакцинам были побеждены страшные инфекционные заболевания, которые раньше уничтожали миллионы людей.
Как вы смогли убедиться из 1-й части, безопасность вакцин оказалась не более, чем мифом. Это факт – любая вакцина потенциально опасна, причем не только для здоровья, но даже для жизни. Для этого не нужно быть дипломированным врачом – достаточно посмотреть на состав любой вакцины. Помимо самих вирусов они содержат множество различных токсичных компонентов, которые ни один человек в здравом уме не принял бы внутрь, например, в виде раствора, а тем более, не дал бы это своему ребенку. Но когда эти же самые вещества вводятся в организм в виде прививки, большинство людей воспринимают это как великое благо! Эта ситуация просто парадоксальна!
Еще один миф – эффективность вакцин. С формальной – медицинской точки зрения, вакцины действительно эффективны. Потому что с этой точки зрения под «эффективностью» понимается способность вакцин вырабатывать антитела. Здесь речь не идет о способности предотвращать болезни. Но как вы убедитесь из фильма, «способность вырабатывать антитела» и «способность предотвращать болезни» – это не одно и то же. Интересный факт из фильма – в мире существует некоторое количество людей, организм которых вообще не вырабатывает антитела, но при этом организм способен успешно выздоравливать от вирусных заболеваний и вырабатывать иммунитет против них. Этот факт, как минимум, должен натолкнуть на мысль, что когда речь идет об иммунитете против таких болезней, дело не только в антителах. Но современная медицина в вопросах предотвращения этих болезней делает упор как раз на выработке антител с помощью вакцинации. Другие способы формирования иммунитета практически не берутся в расчет. Возникает резонный вопрос: почему?
Еще один довод медицины в пользу вакцинации – это ссылка на «исторические факты», что только благодаря вакцинам были побеждены страшные инфекционные заболевания. Но тщательное исследование вопроса показывает, что такие болезни были побеждены не благодаря вакцинации, а вопреки ей, а вакцинация часто сама была источником эпидемий. А в победе над болезнями сыграли роль другие факторы. На примере полиомиелита в фильме показано, каким образом создавались такие «исторические факты» в пользу “эффективности вакцинации”.
Еще один парадокс. Прежде чем сделать какую-нибудь большую покупку, большинство людей тщательно изучают свойства товара – его состав, характеристики, степень безопасности и т.п. Многие покупатели уже не доверяют продавцам-консультантам, т.к. понимают, что, во-первых, те заинтересованы лишь в том, чтобы всучить покупателю товар подороже и необязательно получше, а во-вторых, что вряд ли рядовой консультант будет глубоко разбираться во всех тонкостях продаваемого товара (ведь его задача – продавать, а для этого достаточно уметь убеждать покупателя, не будучи большим экспертом в какой-либо сфере). Такого покупателя можно назвать разумным и сознательным и большинство людей одобряют такое поведение. Но когда дело касается такого «товара», как вакцина, весь разум и вся осознанность большинства людей куда-то испаряются. Они слепо доверяют врачу самое ценное, что у них есть – свое здоровье, а тем более – здоровье своих детей. И что интересно, тех немногих людей, которые подходят к вопросу вакцинации осознанно и разумно (т.е. тех, которые начинают изучать состав вакцин, возможные побочные реакции, вопросы их безопасности и эффективности) – таких людей общество воспринимает как мракобесов, сектантов, противников научного прогресса и т.п.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и знакомым! Это может помочь осознанно подойти к вопросам вакцинации. Будьте разумными и сознательными покупателями! Да, да – именно покупателями! То, что вакцины делаются вам бесплатно, не означает, что вы не платите за них, и что кто-то не получает за это денег. Государство платит за вас производителям, а эти деньги берутся из налогов населения.
Если вы считаете, что люди должны знать об этой теме и хотите ускорить выход новых серий, вы можете поддержать нашу работу по переводу новых серий фильма (всего их 7). Подробности – по ссылке: http://medalternativa.info/donate
Подробные ответы на все вопросы, которые у вас могут возникнуть на тему вакцин, а также разоблачение всех якобы научных мифов, которые нам навязывает официальная медицина смотрите на этом сайте: http://homeoint.ru/privivki.htm
Благодарим всех, кто оказал материальную поддержку при создании русской версии фильма!
Врачи и производители вакцин нас убеждают, что вакцины абсолютно безопасны и эффективны. И что только благодаря вакцинам были побеждены страшные инфекционные заболевания, которые раньше уничтожали миллионы людей.
Как вы смогли убедиться из 1-й части, безопасность вакцин оказалась не более, чем мифом. Это факт – любая вакцина потенциально опасна, причем не только для здоровья, но даже для жизни. Для этого не нужно быть дипломированным врачом – достаточно посмотреть на состав любой вакцины. Помимо самих вирусов они содержат множество различных токсичных компонентов, которые ни один человек в здравом уме не принял бы внутрь, например, в виде раствора, а тем более, не дал бы это своему ребенку. Но когда эти же самые вещества вводятся в организм в виде прививки, большинство людей воспринимают это как великое благо! Эта ситуация просто парадоксальна!
Еще один миф – эффективность вакцин. С формальной – медицинской точки зрения, вакцины действительно эффективны. Потому что с этой точки зрения под «эффективностью» понимается способность вакцин вырабатывать антитела. Здесь речь не идет о способности предотвращать болезни. Но как вы убедитесь из фильма, «способность вырабатывать антитела» и «способность предотвращать болезни» – это не одно и то же. Интересный факт из фильма – в мире существует некоторое количество людей, организм которых вообще не вырабатывает антитела, но при этом организм способен успешно выздоравливать от вирусных заболеваний и вырабатывать иммунитет против них. Этот факт, как минимум, должен натолкнуть на мысль, что когда речь идет об иммунитете против таких болезней, дело не только в антителах. Но современная медицина в вопросах предотвращения этих болезней делает упор как раз на выработке антител с помощью вакцинации. Другие способы формирования иммунитета практически не берутся в расчет. Возникает резонный вопрос: почему?
Еще один довод медицины в пользу вакцинации – это ссылка на «исторические факты», что только благодаря вакцинам были побеждены страшные инфекционные заболевания. Но тщательное исследование вопроса показывает, что такие болезни были побеждены не благодаря вакцинации, а вопреки ей, а вакцинация часто сама была источником эпидемий. А в победе над болезнями сыграли роль другие факторы. На примере полиомиелита в фильме показано, каким образом создавались такие «исторические факты» в пользу “эффективности вакцинации”.
Еще один парадокс. Прежде чем сделать какую-нибудь большую покупку, большинство людей тщательно изучают свойства товара – его состав, характеристики, степень безопасности и т.п. Многие покупатели уже не доверяют продавцам-консультантам, т.к. понимают, что, во-первых, те заинтересованы лишь в том, чтобы всучить покупателю товар подороже и необязательно получше, а во-вторых, что вряд ли рядовой консультант будет глубоко разбираться во всех тонкостях продаваемого товара (ведь его задача – продавать, а для этого достаточно уметь убеждать покупателя, не будучи большим экспертом в какой-либо сфере). Такого покупателя можно назвать разумным и сознательным и большинство людей одобряют такое поведение. Но когда дело касается такого «товара», как вакцина, весь разум и вся осознанность большинства людей куда-то испаряются. Они слепо доверяют врачу самое ценное, что у них есть – свое здоровье, а тем более – здоровье своих детей. И что интересно, тех немногих людей, которые подходят к вопросу вакцинации осознанно и разумно (т.е. тех, которые начинают изучать состав вакцин, возможные побочные реакции, вопросы их безопасности и эффективности) – таких людей общество воспринимает как мракобесов, сектантов, противников научного прогресса и т.п.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и знакомым! Это может помочь осознанно подойти к вопросам вакцинации. Будьте разумными и сознательными покупателями! Да, да – именно покупателями! То, что вакцины делаются вам бесплатно, не означает, что вы не платите за них, и что кто-то не получает за это денег. Государство платит за вас производителям, а эти деньги берутся из налогов населения.
Если вы считаете, что люди должны знать об этой теме и хотите ускорить выход новых серий, вы можете поддержать нашу работу по переводу новых серий фильма (всего их 7). Подробности – по ссылке: http://medalternativa.info/donate
Подробные ответы на все вопросы, которые у вас могут возникнуть на тему вакцин, а также разоблачение всех якобы научных мифов, которые нам навязывает официальная медицина смотрите на этом сайте: http://homeoint.ru/privivki.htm
Благодарим всех, кто оказал материальную поддержку при создании русской версии фильма!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.