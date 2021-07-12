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12.07.2021. Почему в названии медицинского препарата ставят три шестерки? (Выпуск № 209 часть II (2)).
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6198 views • July 09, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
09:56 Мы не сдадимся! 3 года в осаде. Борьба общины УПЦ в Задубровке. ДОЗОР: спецвыпуск. https://www.youtube.com/watch?v=w7V1ioo3DPc.
17:13 Пророчество батюшка Гурий. Всех верующих увезут. https://www.youtube.com/watch?v=fxxNqeyD0Rc.
24:21 Письмо слушателя. Молитва.
29:17 Письмо слушателя. Побочка от чертиков.
33:10 Митрополит Онуфрій про війну на Сході / о войне в Донбассе. https://www.youtube.com/watch?v=RiDKHZqQBa4.
49:07 Письмо слушателя. Заломали из-за маски.
53:58 "Вы остаетесь на страдания!"Схиархимандрит Христофор Тульский. https://www.youtube.com/watch?v=FWfX5txBLWc.
57:21 10 пророчеств Косма Этолийский. Это случится внезапно. https://www.youtube.com/watch?v=lL0L3TPgKag.
01:08:51 Разговор БОГА с душой - преподобный Серафим Вырицкий. https://www.youtube.com/watch?v=azIwPU7LQ30.
01:11:51 ВЫЖИВАНИЕ - НАСТОЯЩАЯ "ПОНЯГА" и правильное её ношение... https://www.youtube.com/watch?v=D4DSxuV_Hho.
Сегодня мы поговорим о гонении Украинской Православной Церкви со стороны правительства. Также послушаем предсказания старца Гурия, увидим побочный эффекты от вакцинации. Послушаем интервью с Митрополитом Онуфрием про войну н востоке Украины. Узнаем о десяти пророчествах Космы Этолийского, сделанных еще в восемнадцатом веке. Также послушаем разговор Бога с душой преподобного Серафима Вырицкого.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
09:56 Мы не сдадимся! 3 года в осаде. Борьба общины УПЦ в Задубровке. ДОЗОР: спецвыпуск. https://www.youtube.com/watch?v=w7V1ioo3DPc.
17:13 Пророчество батюшка Гурий. Всех верующих увезут. https://www.youtube.com/watch?v=fxxNqeyD0Rc.
24:21 Письмо слушателя. Молитва.
29:17 Письмо слушателя. Побочка от чертиков.
33:10 Митрополит Онуфрій про війну на Сході / о войне в Донбассе. https://www.youtube.com/watch?v=RiDKHZqQBa4.
49:07 Письмо слушателя. Заломали из-за маски.
53:58 "Вы остаетесь на страдания!"Схиархимандрит Христофор Тульский. https://www.youtube.com/watch?v=FWfX5txBLWc.
57:21 10 пророчеств Косма Этолийский. Это случится внезапно. https://www.youtube.com/watch?v=lL0L3TPgKag.
01:08:51 Разговор БОГА с душой - преподобный Серафим Вырицкий. https://www.youtube.com/watch?v=azIwPU7LQ30.
01:11:51 ВЫЖИВАНИЕ - НАСТОЯЩАЯ "ПОНЯГА" и правильное её ношение... https://www.youtube.com/watch?v=D4DSxuV_Hho.
Сегодня мы поговорим о гонении Украинской Православной Церкви со стороны правительства. Также послушаем предсказания старца Гурия, увидим побочный эффекты от вакцинации. Послушаем интервью с Митрополитом Онуфрием про войну н востоке Украины. Узнаем о десяти пророчествах Космы Этолийского, сделанных еще в восемнадцатом веке. Также послушаем разговор Бога с душой преподобного Серафима Вырицкого.
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