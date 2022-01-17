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Doctothon - spécial enfants
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22 views • January 17, 2022
15 janvier 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/doctothon-enfants:3
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
@Jean-Jacques-Crevecoeur
Deuxième édition en direct du Doctothon, cette fois exclusivement réservée au sort réservé aux enfants et aux adolescents en cette période de crise COVID. Pendant huit heures, des médecins, des psychologues, des psychiatres et des docteurs en sciences (PhD) se relayeront pour témoigner, pour commenter et pour conseiller. Un rendez-vous essentiel à ne manquer sous aucun prétexte.
Connectez-vous dès ce samedi 15 janvier de 10h à 18h (Québec) ou de 16h à minuit (heure européenne).
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